Марічка Падалко показала своїх батьків на архівному фото: як вони виглядали 50 років тому і зараз

Річ у тім, що її батьки святкують 50 років спільного життя - золоте весілля.

"Від весільної подорожі та до сьогоднішнього дня минуло 50 років", - зазначила Падалко у підписі до фото.

На першому фото, зробленому в 1970-ті роки, її батьки позують на фоні пальм. Мама - у короткій сукні з квітковим принтом, а батько - у костюмі з піджаком у клітинку.



Марічка Падалко показала архівне фото батьків (фото: instagram.com/marichkapadalko)

На другому фото телеведуча зображена разом із рідними. Про батьків телеведучої відомо небагато: батько - перекладач з англійської, а мати - викладач іноземних мов.



Марічка Падалко з батьками (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Як відреагували в мережі

Фоловери зірки "плюсів" одразу ж почали коментувати архівне фото. Багато хто зазначив, що батьки виглядали дуже модно на ті часи:

"Вітаю із золотим ювілеєм! Бажаю довгих років спільного сімейного життя під мирним небом"

"Які красиві та стильні у вас батьки"

"Яка гарна мама"

"Супер! Золоте весілля! А скільки їм зараз років? Такі красиві!"

"Які прекрасні. Тепер зрозуміло, чому ви така"

"Такі красиві тоді, такі красиві зараз"

"Привітання молодятам. Вони такі стильні та красиві".

"Який у тебе тато інтелектуальний хіпстер був"

"Мама красива яка! А сукня яка модна".

Нагадаємо, Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча програми новин ТСН на телеканалі "1+1".

Одружена з екснардепом, журналістом Єгором Соболєвим, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ захищає нашу країну в ЗСУ.

Пара виховує трьох дітей: сина Михайла (2007 р. н.), доньок Марію (2008 р. н.) і Катерину (2010 р. н.).