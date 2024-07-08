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Марго Роббі вагітна первістком: всі деталі і хто батько дитини

Марго Роббі стане мамою (кадр з фільму "Барбі")
Автор: Дмитро Войналович

34-річна австралійська акторка Марго Роббі вагітна. Вже скоро зірка фільмів "Барбі", "Я, Тоня", "Вавилон" та інших вперше стане мамою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал People.

Що відомо про вагітність Марго Роббі

Батьком майбутнього хлопчика чи дівчинки є чоловік Марго - 34-річний британський продюсер Том Акерлі.

Наразі вони жодним чином не коментують інформацію про майбутнє батьківство.

Але журналісти People стверджують, що їм "це підтвердили кілька джерел".

Марго Роббі і Том Акерлі (фото: instagram.com/alpha_meows)

Зауважимо, що перші чутки про вагітність Роббі з'явилися в неділю, коли папарацці помітили її з округленим животом під час відпочинку на озері Комо в Італії.

Акерлі

Шанувальники пари з нетерпінням очікують на появу первістка Роббі та Акерлі.

Що відомо про шлюб Марго Роббі і Тома Акерлі

Пара познайомилася у 2013 році, коли юна та амбітна акторка приїхала до Лондона на зйомки фільму "Французька сюїта" (Марго виконувала  у картині епізодичну роль). На проекті Том працював помічником режисера.

З перших хвилин між ними виникла невимушена дружба. Як вони згадували потім,  їх "об'єднувало не лише спільне захоплення кіно, але й схожі погляди на життя, почуття гумору та щирість".

З часом дружба Марго та Тома переросла у щось більше. Їхні взаємовідносини стали міцнішими, а почуття - глибшими. 2014 року пара офіційно оголосила про свої стосунки, а за два роки вирішила скріпити своє кохання шлюбом на приватній церемонії у Австралії.

У чому секрет стосунків Роббі і Акерлі

У своїх інтерв'ю Марго та Том неодноразово ділилися секретами своїх міцних стосунків.

Вони наголошують на важливості спілкування, поваги, щирості та взаємної підтримки.

"Ми завжди можемо поговорити з будь-якої теми. Ми щирі та відкриті один з одним, і це допомагає нам вирішувати будь-які проблеми... Ми дуже цінуємо один одного і завжди готові підтримати. Ми знаємо, що можемо розраховувати один на одного, що б не сталося", - говорять знаменитості.

Марго Роббі і Том Акерлі (фото: instagram.com/alpha_meows)

Додамо також, що пара ніколи не приховувала, що мріє про дітей.

"Ми обоє дуже любимо дітей, і я думаю, що ми б стали чудовими батьками", - зізнавалася Роббі в одному з інтерв'ю.

Марго Роббі і Том Акерлі (фото: instagram.com/alpha_meows)

Читайте про те, у чому секрет макіяжу Марго Роббі, який може повторити кожна.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Daily Mail, Vogue, Us Weekly, Hello!

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