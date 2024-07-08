Марго Робби беременна первенцем: все детали и кто отец ребенка

Что известно о беременности Марго Робби

Отцом будущего мальчика или девочки является муж Марго - 34-летний британский продюсер Том Акерли.

Пока они никак не комментируют информацию о будущем отцовстве.

Но журналисты People утверждают, что им "это подтвердили несколько источников".

Марго Робби и Том Акерли (фото: instagram.com/alpha_meows)

Заметим, что первые слухи о беременности Робби появились в воскресенье, когда папарацци заметили ее со скругленным животом во время отдыха на озере Комо в Италии.

Акерли

Поклонники пары с нетерпением ожидают появления первенца Робби и Акерли.

Что известно о браке Марго Робби и Тома Акерли

Пара познакомилась в 2013 году, когда юная и амбициозная актриса приехала в Лондон на съемки фильма "Французская сюита" (Марго исполняла в картине эпизодическую роль). На проекте Том работал ассистентом режиссера.

С первых минут между ними возникла непринужденная дружба. Как они вспоминали потом, их "объединяло не только совместное увлечение кино, но и схожие взгляды на жизнь, чувство юмора и искренность".

Со временем дружба Марго и Тома переросла во что-то большее. Их взаимоотношения стали крепче, а чувства - глубже. В 2014 году пара официально объявила о своих отношениях, а через два года решила скрепить свою любовь браком на частной церемонии в Австралии.

В чем секрет отношений Робби и Акерли

В своих интервью Марго и Том не раз делились секретами своих крепких отношений.

Они отмечают важность общения, уважения, искренности и взаимной поддержки.

"Мы всегда можем поговорить по любой теме. Мы искренни и открыты друг с другом, и это помогает нам решать любые проблемы... Мы очень ценим друг друга и всегда готовы поддержать. Мы знаем, что можем рассчитывать друг на друга, что бы ни произошло", - говорят знаменитости.

Марго Робби и Том Акерли (фото: instagram.com/alpha_meows)

Добавим также, что пара никогда не скрывала, что мечтает о детях.

"Мы оба очень любим детей, и я думаю, что мы бы стали отличными родителями", - признавалась Робби в одном из интервью.

Марго Робби и Том Акерли (фото: instagram.com/alpha_meows)