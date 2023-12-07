Марго Робби показала невероятные фото с главным конкурентом Киллианом Мерфи

Главные герои конкурирующих фильмов 2023 года "Барби" и "Оппенгеймер" сошлись в одной фотосессии.

О том, что явилось поводом для совместной фотосессии Марго Робби и Киллиана Мерфи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на журнал Variety.

Марго Робби показала общие фото с Киллианом Мерфи

Марго Робби и Киллиан Мерфи, сыгравшие главные роли в двух самых громких кинокартинах 2023 "Барби" и "Оппенгеймер", вместе снялись для обложки журнала.

В интервью изданию Робби и Мерфи поделились опытом, уникальным для истории кино. 21 июля 2023 вышли их фильмы, но вместо того, чтобы разжигать между собой конкуренцию, они фактически усилили друг друга, создав глобальный феномен, известный как "Барбигеймер".

Как-то Робби рассказывала, что от создателей "Оппенгеймера" поступало предложение отложить премьеру, чтобы они не пересекались. Но ее отклонили. Актриса считала, что они будут отлично смотреться вместе.

Марго Робби с Киллианом Мерфи (фото: instagram.com/alexilubomirski)

Да и без переноса премьер того или иного фильма, они оба приобрели безумную популярность во всем мире. А все потому, что они по другим тематикам. Потому и "Оппенгеймер", и "Барби" имеют свою аудиторию.

На самом деле не было никакого скандала, который мог бы относиться к прямой борьбе за лидерство между создателями или актерами фильмов.

Но то, что Марго и Киллиан стали героями одной фотосессии, стало настоящим удивлением для поклонников обоих актеров и фильмов. Стоит сказать, что фотосессия для обложки журнала получилась невероятной.

Киллиан на фотосессию надел классический костюм и белую рубашку, а вот Робби предстала перед камерами в коротком платье в горох и в бомбере с таким же принтом. Также свой образ актриса дополнила массивным браслетом и тремя маленькими сумками всемирно известного бренда Chanel.

Марго Робби с Киллианом Мерфи (фото: instagram.com/alexilubomirski)