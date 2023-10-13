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Марго Роббі і Раян Гослінг зіграють разом у продовженні культового фільму. І мова не про "Барбі"

Зірки "Барбі" стануть новими героями фільму "11 друзів Оушена" (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Головні актори найкасовішого фільму "Барбі" Марго Роббі та Раян Гослінг після шаленого успіху знову зійдуться на знімальному майданчику. Щоправда, це буде не продовження красивої історії світу ляльок.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на зніманнях якого фільму зустрінуться Кен і Барбі, ролі яких виконали Раян Гослінг і Марго Роббі.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Variety.

Марго Роббі та Раян Гослінг стануть героями фільму “11 друзів Оушена” 

Об’єднана зіркова сила Марго Роббі та Раяна Гослінга допомогла "Барбі" зібрати 1,4 мільярда доларів США від продажів квитків у всьому світі, що є найвищим прибутком для дистриб’ютора Warner Bros. Таким маркетинговим ходом студія має надію повторити цей успіх із майбутнім привеклом ”11 друзів Оушена”. 

Кадри з фільму "Барбі" (фото: Кіноріум)

Сюжет нового фільму "11 друзів Оушена"

Наразі про сюжет відомо небагато, окрім того, що режисер Джей Роуч буде керувати процесом. А також є відомості про те, що дії нової кінострічки розгорнуться в Європі 1960-х років. 

Фільм стане історичним та розкаже про пограбування на чолі з Денні Оушеном в 60-х роках XX століття. Окрім Джосі Макнамари, виконавчими продюсерами фільму стануть чоловік Марго Роббі Томас Акерлі, Олівія Мільх та інші.

Макнамара був співзасновником LuckyChap разом із Роббі, Томом Акерлі та Софією Керр. Компанія спершу випустила "Барбі", який став надпопулярним.

 Потім у кінотеатрах стартував фестивальний хіт Емеральд Феннелл "Saltburn". Зараз же LuckyChap і вся команда плідно працюють над створенням нової історії фільму "11 друзів Оушена" та очікують від нього шалений успіх.

Джосі Макнамара сказав, він дуже сподівається, що це початок ще багатьох спільних робіт між такою гармонійною та цікавою творчою парою Роббі та Гослінга.

"Вони чудові разом. Чим більше проектів, навіть поза цим, ми зможемо запропонувати їм зробити, тим буде краще", - сказав продюсер фільму 11 друзів Оушена.

Раніше ми розповідали про те, де і коли дивитися нову версію легендарного фільму "Віллі Вонка" з Тімоті Шаламе.

А також писали про те, що "Барбі" - не найкращий! Топ-3 фільми Грети Гервіг, які треба подивитися вже зараз.

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