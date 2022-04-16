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Марченко выдала новый перл о Медведчуке: "он вел военнопленных по минному полю"

Оксана Марченко отличилась новой ложью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Жена арестованного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко дала пресс-конференцию в Москве, на которой отличилась новым перлом.

Кума Путина сказала, что ее супруг вел военнопленных людей по минному полю.

"Вы хорошо знаете, сколько военнопленных людей спас Виктор. Не знаю, видели ли вы или нет, он сам вел военнопленных людей ночью по минному полю. И этих людей тысячи", - заявила "паломница".

Напомним, что по ее словам, Медведчук, которого обвиняют в госизмене и который сбежал из-под домашнего ареста, не планировал выезжать за пределы Украины, хотя супруга просила его покинуть страну на фоне угроз, которые получала ее семья.

Детали угроз она не раскрыла, однако передала слова мужа, который сказал, что выдержит все, что с ним будет.

Отметим, что сейчас лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" находится в сотрудников СБУ. Его словили в то время, когда он собирался покинуть границу Украины.

Как мы ранее писали, в сети показали фото дома, где все время прятался Медведчук.

Читайте также, Киркоров поддержал Марченко и потребовал освободить своего "друга" Медведчука.

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Оксана Марченко