Марченко под санкциями: что о ней известно, кроме того, что она - жена Медведчука

Также отмечается, что санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит Медведчуку.

Что известно о супруге кума президента РФ Владимира Путина, одиозного народного депутата из фракции ОПЗЖ, и в каких громких скандалах фигурировало имя 47-летней Оксаны Марченко - читайте в материале Styler.

Биография Марченко и карьера на ТВ

Будущая телеведущая родилась под Киевом в селе Чабаны. Она закончила Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова с отличием (исторический факультет). Еще во время учебы в вузе приняла участие в конкурсе непрофессиональных телеведущих, и одержала победу. Оксана в возрасте 19 лет уже стала лицом телеканалов Ютар и УТ-1. Она вела программы "Сдержанные вторники", "Доброе утро, Украина!".

Со своим первым мужем Юрием Коржем познакомилась на съемках. После свадьбы Марченко временно поставила на паузу свою карьеру на ТВ, к которой вернулась после рождения первенца.

Через некоторое время Оксана встретила Виктора Медведчука, венчание с которым состоялось в 2003 году. Через год у супругов родилась дочь, крестница Путина и Светланы Медведевой, жены 3-го президента РФ. Позже Марченко объяснила, почему ее выбор пал на Путина - по ее словам, он глубоко православный человек.

Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

В 2000 году он основала телевизионную компанию "Омега-ТВ". Вела в эфире УТ-1 социально-развлекательное шоу "Моя профессия", а также политическое ток-шоу "Время". В 2007-м Оксана стала автором и ведущей собственного проекта под названием "Шоу Оксаны Марченко" (в передаче акцент делался на оказание помощи женщинам, которые попали в трудные ситуации). Параллельно с проектом был создан благотворительный фонд.

С 2009 по 2014 годы Марченко была ведущей шоу "Україна має талант", которое выходило на канале СТБ и завоевало огромную популярность у зрителей. В 2010-м Оксана стала ведущей масштабного певческого талант-шоу "X-Фактор" на том же телеканале - проект выходил до 2017 года. В 2017 году она перебралась на телеканал "Интер" и стала ведущей реалити-шоу "Время строить".

Марченко в 2018-м была участницей шоу "Танці з зірками" на канале 1+1. Во время выступления она нарвалась на критику со стороны зрителей - мол, плохо танцевала и не показывала эмоции. Позже Оксана заявила, что серьезно травмировалась, чем и объяснила решение покинуть танцпол.

Оксана Марченко с партнером по Танцам Дмитрием Чаплиным (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

В каких скандалах замешана Марченко

Имя жены пророссийского политика нередко всплывало в ряде громких скандалов. В частности, в сентябре 2018-го вышло журналистское расследование "Схемы: коррупция в деталях" о том, что Марченко имеет нефтяной бизнес в России.

Видео: Оксана Марченко осваивает Гаврикивське нефтяное месторождение в РФ

Также Марченко активно критиковала языковой закон в Украине, а его сторонников называла "немым племенем третьего сорта". По ее мнению, цель принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - вернуть страну в "крепостной строй", где украинцы будут "темные и забитые", мыть туалеты и собирать клубнику.

Свои взгляды на этот вопрос ведущая сопровождала "тематическими" фото в сети, которые многие посчитали оскорбительными.

Оксана Марченко "наехала" на украинцев из-за языкового закона (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Летом 2020 года стало известно, Виктор Медведчук указал в декларации 97 компаний и фирм, которые записаны Марченко. Как выяснили журналисты "Схем", оффшорная фирма Bolvik Ventures LTD (Британские Виргинские острова), конечным бенефициарным владельцем является его жена, фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Фото: скрин public.nazk.gov.ua/declaration

В начале февраля в Украине ввели санкции против "правой руки" Медведчука нардепа Козака, и заблокировали три его телеканала ZIK, NewsOne и "112 Украина", а уже 8-го сайт центра "Миротворец" внес в свои списки Оксану Марченко. Причиной этого, как указывали администраторы ресурса, стало "финансирование террористов и российских оккупантов", а также "отрицание российской агрессии" и "участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины".