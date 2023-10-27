Хелловін у Києві: список небанальних подій з містичною атмосферою

Хелловін - це свято з особливою атмосферою, воно містичне і таємне. В Україні його почали сприймати і святкувати наприкінці 1990-х років. З того часу щороку прийнято влаштовувати тематичні заходи.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: сайти Капітан Київ, Театр на Подолі, Київ Модерн-Балет, Київський Код.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список подій у Києві з містичною атмосферою які присвячені Хелловіну та ділиться з вами списком

Містичні події Києва присвячені Хелловіну

Напередодні Хелловіну все місто стає усипане гарбузами, яким часто домальовують обличчя нечистих сил. Це виглядає моторошно, але дарує киянам особливу атмосферу.

А також місцеві заклади організовують цікаві вистави, екскурсії, лекції.

Куди піти в Києві напередодні Хелловіну (фото: Freepik)

Містичні екскурсії

27 жовтня о 18:30 Київський код проводить "Ніч у музеї аптеці". Це містична та дуже цікава екскурсія, яка дозволить вам:

погуляти подолом та відчути смак його таємних історій

поговорити про спіритизм, лікарів, пророків та геніальних музикантів

відкрити таємницю заточеного безумця

а ввечері завітати до музею аптеки, де витає духмяний аромат лікарських та чарівних трав, хата знахарки і навіть лабораторія алхіміка та багато інших таємниць.

28 жовтня о 11:15 організатори з об'єднання Капітан Київ запрошують на "Містичні історії в нетрях Подолу" - прогулянку вуличками Подолу та його химерними двориками.

А 29 жовтня о 15:00 у вас буде можливість дізнатися більше про відьом Києва. Це ще одна містична екскурсія, яка розкриє загадковий світ відьом. Ви зможете дізнатися легенди про життя та їхнє справжнє обличчя.

Куди піти в Києві напередодні Хелловіну (фото: Freepik)

Вистави

29 жовтня о 16:00 Театр на Подолі презентує сучасне українське фентезі "Приворотне зілля" за мотивами п’єси Братів Капранових.

У той же день о 18:00 на сцені Жовтневого палацу Kyiv Modern Ballet ставить балет за мотивами повісті Миколи Гоголя "Вій".

Лекції

31 жовтня о 19:00 Kyiv.482 організовують лекцію на тему "Історія народної магії: передбачення, любов та щаслива доля".

А того ж дня о 19:30 у Avangarden Gallery запрошують на лекцію "Хелловін та українські традиції: що спільного", яка допоможе розвіяти власні міфи та дізнатися, як насправді впливають прикмети і обряди на наше життя.