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Манник "Зебра" на кефірі: смакота до чаю з дешевих продуктів

Манник "Зебра" на кефірі (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Манник на кефірі - випічка до чаю з бюджетних продуктів, яку дуже легко готувати. А варіант пирога "Зебра" ще й радуватиме око, адже випічка попри свою простоту має дуже вишуканий вигляд.

Рецептом поділилася кулінарка Ірина Савка на своєму YouTube-каналі.

Складники:

  • борошно - 1 склянка + 2 ст. л.
  • кефір - 2 склянки
  • манка - 1 склянка
  • цукор - 1 склянка
  • ванільний цукор - 10 г
  • олія - 0,5 склянки
  • сода - 0,5 ч. л.
  • какао - 2 ст. л.

Покрокове приготування

Налийте в глибоку посудину 2 склянки (склянка - 250 мл) кефіру, додайте склянку манки, перемішайте і дайте настоятися 20 хвилин.

Додайте склянку цукру, ванільний цукор, перемішайте. Додайте склянку борошна і добре перемішайте.

Покладіть сіль, влийте олію і гарно змішайте.

Поділіть тісто на дві порції і додайте в одну частину какао, перемішайте.

До другої частини додайте 2 ложки борошна, знову перемішайте.

Змажте форму олією і посипте манкою. Викладіть по 2 ложки темного і світлого тіста і повторюйте, поки закінчиться тісто. Зробіть зубочисткою узор (як на відео).

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин.

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