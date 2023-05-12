Манник "Зебра" на кефірі: смакота до чаю з дешевих продуктів

Манник на кефірі - випічка до чаю з бюджетних продуктів, яку дуже легко готувати. А варіант пирога "Зебра" ще й радуватиме око, адже випічка попри свою простоту має дуже вишуканий вигляд.
Рецептом поділилася кулінарка Ірина Савка на своєму YouTube-каналі.
Налийте в глибоку посудину 2 склянки (склянка - 250 мл) кефіру, додайте склянку манки, перемішайте і дайте настоятися 20 хвилин.
Додайте склянку цукру, ванільний цукор, перемішайте. Додайте склянку борошна і добре перемішайте.
Покладіть сіль, влийте олію і гарно змішайте.
Поділіть тісто на дві порції і додайте в одну частину какао, перемішайте.
До другої частини додайте 2 ложки борошна, знову перемішайте.
Змажте форму олією і посипте манкою. Викладіть по 2 ложки темного і світлого тіста і повторюйте, поки закінчиться тісто. Зробіть зубочисткою узор (як на відео).
Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин.
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