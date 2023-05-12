Манник "Зебра" на кефире: вкуснятина к чаю из дешевых продуктов

Манник на кефире - выпечка к чаю из бюджетных продуктов, которую очень легко готовить. А вариант пирога "Зебра" еще и будет радовать глаз, ведь выпечка, несмотря на свою простоту, выглядит очень изысканно.
Рецептом поделилась кулинар Ирина Савко на своем YouTube-канале.
Налейте в глубокую миску 2 стакана (стакан - 250 мл) кефира, добавьте стакан манки, перемешайте и дайте настояться 20 минут.
Добавьте стакан сахара, ванильный сахар, перемешайте. Добавьте стакан муки и хорошо перемешайте.
Положите соль, влейте растительное масло и смешайте.
Разделите тесто на две порции и добавьте в одну часть какао, перемешайте.
Во вторую часть добавьте 2 ложки муки, снова перемешайте.
Смажьте форму растительным маслом и посыпьте манкой. Выкладывайте по 2 ложки темного и светлого теста и повторяйте, пока кончится тесто. Сделайте зубочисткой узор (как на видео).
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.
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