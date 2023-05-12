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Манник "Зебра" на кефире: вкуснятина к чаю из дешевых продуктов

Манник "Зебра" на кефире (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Манник на кефире - выпечка к чаю из бюджетных продуктов, которую очень легко готовить. А вариант пирога "Зебра" еще и будет радовать глаз, ведь выпечка, несмотря на свою простоту, выглядит очень изысканно.

Рецептом поделилась кулинар Ирина Савко на своем YouTube-канале.

Составляющие:

  • мука - 1 стакан + 2 ст. л.
  • кефир - 2 стакана
  • манка - 1 стакан
  • сахар - 1 стакан
  • ванильный сахар - 10 г
  • масло - 0,5 стакана
  • сода - 0,5 ч. л.
  • какао - 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Налейте в глубокую миску 2 стакана (стакан - 250 мл) кефира, добавьте стакан манки, перемешайте и дайте настояться 20 минут.

Добавьте стакан сахара, ванильный сахар, перемешайте. Добавьте стакан муки и хорошо перемешайте.

Положите соль, влейте растительное масло и смешайте.

Разделите тесто на две порции и добавьте в одну часть какао, перемешайте.

Во вторую часть добавьте 2 ложки муки, снова перемешайте.

Смажьте форму растительным маслом и посыпьте манкой. Выкладывайте по 2 ложки темного и светлого теста и повторяйте, пока кончится тесто. Сделайте зубочисткой узор (как на видео).

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.

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