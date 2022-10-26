Манник за кілька хвилин з доступних складників: просто все перемішайте

Манник на кефірі - неймовірна смакота до чаю із серії пирогів-п'ятихвилинок, або "гості на порозі". Роблять його з найпростіших інгредієнтів, які часто є в холодильнику.
Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.
З'єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, кефір, розтоплене вершкове масло, кисломолочний сир, соду погашену в оцеті.
Змішайте все до однорідності. Додайте манку і борошно. Змішайте, щоб не було грудочок.
Змастіть форму для випікання вершковим маслом. Випікайте при температурі 170 градусів близько 150 хвилин.
Готовий манник посипте цукровою пудрою.
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