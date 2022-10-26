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Манник за кілька хвилин з доступних складників: просто все перемішайте

Колаж РБК-Україна: Як приготувати манник на кефірі
Автор: Світлана Мащенко

Манник на кефірі - неймовірна смакота до чаю із серії пирогів-п'ятихвилинок, або "гості на порозі". Роблять його з найпростіших інгредієнтів, які часто є в холодильнику.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на форму 20х20 см:

  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 200 г
  • ван.цукор - 1 ст. л.
  • кефір - 250 мл
  • сода - 1 ч. л.
  • оцет - 1 ст. л.
  • масло - 100 г
  • сир - 200 г
  • манка - 200 г
  • борошно - 150 г

Покрокове приготування

З'єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, кефір, розтоплене вершкове масло, кисломолочний сир, соду погашену в оцеті.

Змішайте все до однорідності. Додайте манку і борошно. Змішайте, щоб не було грудочок.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом. Випікайте при температурі 170 градусів близько 150 хвилин.

Готовий манник посипте цукровою пудрою.

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