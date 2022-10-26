Манник за несколько минут из доступных продуктов: просто все перемешайте

Манник на кефире – невероятная вкусность к чаю из серии пирогов-пятиминуток, или "гости на пороге". Делают его из самых простых ингредиентов, которые часто есть в холодильнике.
Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвит.
Соедините яйца, сахар, ванильный сахар, кефир, растопленное сливочное масло, кисломолочный творог, соду погашенную в уксусе.
Смешайте все до однородности. Добавьте манку и муку. Смешайте, чтобы не было комочков.
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выпекайте при температуре 170 градусов около 150 минут.
Готовый манник посыпьте сахарной пудрой.
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