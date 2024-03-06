Маніпулятивна свекруха: 10 способів, як захиститися від неї

Зрозумійте її мотиви

Яким би складним це не видавалось, якщо ви хочете змінити ситуацію, вам потрібно зрозуміти, чому свекруха поводиться саме так.

Розуміння - це не виправдання її поведінки. Однак воно може дати вам ясність і допомогти керувати вашими діями.

Уникайте тригерів

Хоча це не завжди буде можливо, намагайтеся розпізнавати та уникати можливі для неї тригери. Чи стає їй особливо важко перед святами? До яких тем вона чутлива?

Дізнайтеся, що може змусити її перетворитися на монстра-свекруху, оминайте тригерні теми та, якщо це неможливо, підготуйте план втечі від неї.

Відстороніться від її коментарів

З маніпулятивною свекрухою все відбувається так само, як і з будь-якою іншою. Її слова нічого не говорять про вас, але все говорять про неї.

Коли ви побачите в її словах віддзеркалення її самої, вам буде легше керувати своєю емоційною реакцією.

Ніколи не починайте сварку, але будьте готові стояти на своєму

Не починайте конфлікт - але якщо вона поводиться зневажливо або зверхньо, будьте готові відстоювати свою позицію. Ви можете сказати, що розумієте її поради та натяки, але вважаєте за краще вчинити інакше.

Тримайтеся свого, але не пояснюйте занадто багато, щоб не давати їй більше приводів причепитися до вас.

Окресліть свої межі та дотримуйтесь їх

Що дозволено у вашому домі? Чи може вона заходити до кімнати без стуку? Чи може вона навчати ваших дітей інакше, ніж ви дозволяєте? Або ж чи може вона приходити без попередження?

Озвучте ваші межі та дотримуйтесь їх. Проте на цьому етапі вам, ймовірно, доведеться обговорити та узгодити їх з вашим чоловіком, щоб ви могли дотримуватися їх разом.

Залучайте свого партнера

Це не означає, що ви повинні дзвонити йому щоразу, коли між вами та його матір'ю виникають проблеми.

Можливо, вам доведеться впоратися з деякими сварками зі свекрухою-маніпуляторкою самостійно, оскільки він ще не готовий сприймати її так само, як ви.

Використовуйте поетапний підхід, щоб відкрити йому очі та отримати його допомогу. Та якщо ви не хочете бути поганою людиною в його очах, краще говорити про свої потреби, а не про її вчинки.

Спробуйте поміркувати про те, що ви відчуваєте від дій свекрухи, не навішуючи ярликів на неї або її вчинки.

Зробіть перерву у спілкуванні

Вона ваша свекруха, а не мати. Однак навіть якби вона була вашою матір'ю, вам час від часу необхідно було б дистанціюватися одна від одної.

Тому дозвольте своєму чоловікові продовжувати відвідувати її, коли він хоче, але також дозвольте собі не приєднуватися до нього так часто.

Зосередьтеся на побудові стосунків з вашим чоловіком

Одна з причин, чому свекруха хоче вас знищити, полягає в її прагненні залишатися головним пріоритетом у житті вашого чоловіка. Кожен раз, коли ви боретеся з нею, ви забуваєте про нього і ваші стосунки. Тож зосередьтеся на побудові подружнього зв'язку і вашому задоволенні.

Якщо вам потрібно виговоритися, це можна робити з подругами або терапевтом, але ваші стосунки краще тримати якомога далі від свекрушиної токсичності.

Відмовтеся від потреби догодити

Спочатку ви, можливо, намагалися робити все ідеально, щоб нарешті отримати її прийняття. На жаль, цього так і не сталося, і тепер ви думаєте, що ж ви зробили не так.

Поки ви прагнете отримати її схвалення, вона матиме над вами перевагу. Якщо говорити метафорою про батіг та пряник, її похвала працює як пряник.

Працюйте над своєю впевненістю

Чим більше ви вірите в себе, тим менше вона може вас зламати. Які зауваження провокують вас найбільше?

Використовуйте їх як інсайти, які можуть сигналізувати про те, над чим ви можете попрацювати й вдосконалити - і більше її слова не зможуть вас чіпляти.