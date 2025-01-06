Манікюр Селени Гомес на "Золотому глобусі-2025": дизайн, від якого всі божеволіли

Манікюр Селени Гомес на премії "Золотий глобус"

На червону доріжку "Золотого глобуса-2025" актриса вийшла в атласній сукні від Prada небесно-блакитного відтінку зі шлейфом. Доповнити образ вона вирішила масивним намистом на шиї, а також сережками і каблучкою з величезним каменем.

Завершити образ Гомес вирішила класичним французьким манікюром. Щоб зробити такий дизайн, покриваємо нігті світло-рожевим або нюдовим відтінком гель-лаку, а на кінчик наносимо білий колір.

Манікюр Селени Гомес (фото: instagram.com/tombachik)

Коли з'явився французький манікюр

Французький манікюр - це класичний і елегантний стиль, який не виходить з моди вже десятиліття. Ця техніка виникла ще в 1930-х роках. Однак популярності такий дизайн набув у 70-х роках, коли засновник компанії Orly Джефф Пінк розробив його для використання на зйомках фільмів, щоб нігті мали доглянутий і природний вигляд. Згодом французький манікюр став символом стилю і витонченості, особливо на червоних доріжках.

Образ Селени Гомес (фото: instagram.com/hungvanngo)

Основні риси французького манікюру

Прозора основа

Зазвичай використовується бежевий або світло-рожевий лак, який надає нігтям природного і доглянутого вигляду.

Білі кінчики

Характерною особливістю французького манікюру є білі "кінчики" на нігтях, які надають манікюру витонченості та легкості.

Гармонія та симетрія

Важливим моментом є симетрія між базою і білими кінчиками нігтів. Манікюр має виглядати акуратно і збалансовано.

Селена Гомес зі своїм нареченим на "Золотому глобусі-2025" (фото: Getty Images)