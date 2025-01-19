Манікюр "оксамитове скло" стає трендом: 11 модних ідей на зиму 2025

Манікюр "оксамитове скло" об'єднує в собі два найбільш заворожливі тренди в області нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття.

Манікюр "оксамитове скло" (фото: instagram.com/disseynails)

Як створити оксамитові скляні нігті?

У вас є два способи втілити цей тренд у життя: вирушити в салон або зробити манікюр вдома.

Манікюр у салоні

Професійні майстри використовують магнітний гель-лак, який наносять поверх прозорої бази. Такий манікюр має бездоганний вигляд завдяки використанню якісних матеріалів і спеціальних технік. Крім того, він зберігає свій вигляд довше, ніж домашній варіант.

Варіант манікюру "оксамитове скло" (фото: instagram.com/memnails)

Манікюр вдома

Створити оксамитові скляні нігті самостійно теж можливо, навіть якщо результат буде трохи менш стійким. Для цього вам знадобляться:

магнітний лак для створення оксамитового ефекту

прозоре базове покриття для гладкості

глянцевий топ для завершального блиску.

Оксамитові скляні нігті (фото: instagram.com/memnails)

Кроки прості: нанесіть базу, додайте магнітний лак і завершіть все глянцевим топом.

Альтернатива: оксамитові наклейки

Якщо вам не хочеться возитися з лаками, спробуйте готові оксамитові наклейки. Вони прості у використанні й дають змогу швидко домогтися трендового результату.

Які відтінки манікюру "оксамитове скло" в моді

Темно-бірюзовий

Варіант модного манікюру (фото: instagram.com/heygreatnails)

Ніжно-рожевий

Оксамитовий манікюр (фото: instagram.com/sansungnails)

Блідо-бузковий френч

Стильний дизайн (фото: instagram.com/memnails)

Вишневий

Вишневий оксамитовий манікюр (фото: instagram.com/disseynails)

Фіолетовий

Фіолетовий манікюр (фото: instagram.com/sansungnails)

Різноколірні нігті

Різнобарвний манікюр (фото: instagram.com/lauradidmynails)