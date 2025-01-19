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Манікюр "оксамитове скло" стає трендом: 11 модних ідей на зиму 2025

Який вигляд має трендовий манікюр-2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Останніми роками майстри нейл-арту радують нас безліччю незвичайних трендів. Оксамитові нігті стали фаворитами осені та зими, а гелеві - весни та літа. У 2025 році ці два напрямки об'єдналися в новий тренд - оксамитові скляні нігті. Цей стиль стрімко набирає популярність і вже підкорив соціальні мережі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зробило для вас добірку з новим варіантом трендового манікюру.

Манікюр "оксамитове скло" об'єднує в собі два найбільш заворожливі тренди в області нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття.

Манікюр "оксамитове скло" (фото: instagram.com/disseynails)

Як створити оксамитові скляні нігті?

У вас є два способи втілити цей тренд у життя: вирушити в салон або зробити манікюр вдома.

Манікюр у салоні

Професійні майстри використовують магнітний гель-лак, який наносять поверх прозорої бази. Такий манікюр має бездоганний вигляд завдяки використанню якісних матеріалів і спеціальних технік. Крім того, він зберігає свій вигляд довше, ніж домашній варіант.

Варіант манікюру "оксамитове скло" (фото: instagram.com/memnails)

Манікюр вдома

Створити оксамитові скляні нігті самостійно теж можливо, навіть якщо результат буде трохи менш стійким. Для цього вам знадобляться:

  • магнітний лак для створення оксамитового ефекту
  • прозоре базове покриття для гладкості
  • глянцевий топ для завершального блиску.

Оксамитові скляні нігті (фото: instagram.com/memnails)

Кроки прості: нанесіть базу, додайте магнітний лак і завершіть все глянцевим топом.

Альтернатива: оксамитові наклейки

Якщо вам не хочеться возитися з лаками, спробуйте готові оксамитові наклейки. Вони прості у використанні й дають змогу швидко домогтися трендового результату.

 

Які відтінки манікюру "оксамитове скло" в моді

Темно-бірюзовий

Варіант модного манікюру (фото: instagram.com/heygreatnails)

Ніжно-рожевий

Оксамитовий манікюр (фото: instagram.com/sansungnails)

Блідо-бузковий френч

Стильний дизайн (фото: instagram.com/memnails)

Вишневий

Вишневий оксамитовий манікюр (фото: instagram.com/disseynails)

Фіолетовий

Фіолетовий манікюр (фото: instagram.com/sansungnails)

Різноколірні нігті

Різнобарвний манікюр (фото: instagram.com/lauradidmynails)

 

Раніше ми розповіли про головні тренди манікюру на 2025 рік.

Також прочитайте про манікюр Селени Гомес на "Золотому глобусі-2025".

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки майстрів нейл-арту: Aistė Haas, San Sung Kim, Mutsa E M, Dayanna Issey Sapiens, Laura B. Malarkey, Sarah Haidar.

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