Маникюр "бархатное стекло" становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Маникюр "бархатное стекло" объединяет в себе два самых завораживающих тренда в области ногтей - мерцающий, магнитный бархатный лак и глянцевое, похожее на стекло покрытие.

Маникюр "бархатное стекло" (фото: instagram.com/disseynails)

Как создать бархатные стеклянные ногти?

У вас есть два способа воплотить этот тренд в жизнь: отправиться в салон или сделать маникюр дома.

Маникюр в салоне

Профессиональные мастера используют магнитный гель-лак, который наносят поверх прозрачной базы. Такой маникюр выглядит безупречно благодаря использованию качественных материалов и специальных техник. Кроме того, он сохраняет свой вид дольше, чем домашний вариант.

Вариант маникюра "бархатное стекло" (фото: instagram.com/memnails)

Маникюр дома

Создать бархатные стеклянные ногти самостоятельно тоже возможно, даже если результат будет чуть менее стойким. Для этого вам понадобятся:

магнитный лак для создания бархатного эффекта

прозрачное базовое покрытие для гладкости

глянцевый топ для завершающего блеска.

Бархатные стеклянные ногти (фото: instagram.com/memnails)

Шаги просты: нанесите базу, добавьте магнитный лак и завершите всн глянцевым топом.

Альтернатива: бархатные наклейки

Если вам не хочется возиться с лаками, попробуйте готовые бархатные наклейки. Они просты в использовании и позволяют быстро добиться трендового результата.

Какие оттенки маникюра "бархатное стекло" в моде

Темно-бирюзовый

Вариант модного маникюра (фото: instagram.com/heygreatnails)

Нежно-розовый

Бархатный маникюр (фото: instagram.com/sansungnails)

Бледно-сиреневый френч

Стильный дизайн (фото: instagram.com/memnails)

Вишневый

Вишневый бархатный маникюр (фото: instagram.com/disseynails)

Фиолетовый

Фиолетовый маникюр (фото: instagram.com/sansungnails)

Разноцветные ногти

Разноцветный маникюр (фото: instagram.com/lauradidmynails)