Маникюр "бархатное стекло" становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

В последние годы мастера нейл-арта радуют нас множеством необычных трендов. Бархатные ногти стали фаворитами осени и зимы, а гелевые - весны и лета. В 2025 году эти два направления объединились в новый тренд - бархатные стеклянные ногти. Этот стиль стремительно набирает популярность и уже покорил социальные сети.
РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с новым вариантом трендового маникюра.
Маникюр "бархатное стекло" объединяет в себе два самых завораживающих тренда в области ногтей - мерцающий, магнитный бархатный лак и глянцевое, похожее на стекло покрытие.
Маникюр "бархатное стекло" (фото: instagram.com/disseynails)
У вас есть два способа воплотить этот тренд в жизнь: отправиться в салон или сделать маникюр дома.
Профессиональные мастера используют магнитный гель-лак, который наносят поверх прозрачной базы. Такой маникюр выглядит безупречно благодаря использованию качественных материалов и специальных техник. Кроме того, он сохраняет свой вид дольше, чем домашний вариант.
Вариант маникюра "бархатное стекло" (фото: instagram.com/memnails)
Создать бархатные стеклянные ногти самостоятельно тоже возможно, даже если результат будет чуть менее стойким. Для этого вам понадобятся:
Бархатные стеклянные ногти (фото: instagram.com/memnails)
Шаги просты: нанесите базу, добавьте магнитный лак и завершите всн глянцевым топом.
Если вам не хочется возиться с лаками, попробуйте готовые бархатные наклейки. Они просты в использовании и позволяют быстро добиться трендового результата.
Вариант модного маникюра (фото: instagram.com/heygreatnails)
Бархатный маникюр (фото: instagram.com/sansungnails)
Стильный дизайн (фото: instagram.com/memnails)
Вишневый бархатный маникюр (фото: instagram.com/disseynails)
Фиолетовый маникюр (фото: instagram.com/sansungnails)
Разноцветный маникюр (фото: instagram.com/lauradidmynails)
Ранее мы рассказали про главные тренды маникюра на 2025 год.
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-арта: Aistė Haas, San Sung Kim, Mutsa E M, Dayanna Issey Sapiens, Laura B. Malarkey, Sarah Haidar.