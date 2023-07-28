UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Манікюр, який давно вийшов з моди, але його все одно роблять (фото)

Який манікюр вже давно немодний (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мода на манікюр так само мінлива, як на одяг, взуття чи зачіски. В покритті нігтів є антитренд, який не варто робити нікому, проте деякі жінки і далі обирають такий лак.

Які нігті не пасують нікому - в матеріалі Styler далі.

Немодне покриття

До такого фахівці з нігтьового сервісу відносять будь-який колір перламутрового типу. Будь-то нюдовий, червоний, синій чи чорний кольори, перламутровий топ на нігтях здатен зіпсувати будь-який стиль.

Так само неактуальні всілякі блискітки, паєтки чи дизайн на всіх нігтях (тим паче різний).

Зараз в моді мінімалізм, тож якщо любите дизайн, зробіть його на одному пальці, наприклад, безіменному.

Перламутрові нігті не личать нікому (фото: instagram.com/beautyspace_charlotte; diananailedit)

Який колір обрати

Якщо ви не надто стежите за нігтьовою модою, обирайте класику: нюд, френч, червоний, чорний.

Топ (останнє прозоре покриття) можете робити глянцевий чи матовий, головне - як ми вже сказали, не перламутровий.

Яку довжину і форму обрати

Довгі і дуже довгі нігті - незручні і дорогі в "обслуговуванні". Але якщо вам сильно хочеться - це ваш вибір. Для цього оберіть форму мигдаль (звужені кінчики), балерина (звужені і запиляні кінчики, схожі на пуанти балерини) або стілус (гострі кінчики).

Форма квадрат краще виглядає на коротких нігтях. Адже відрослий квадрат більш схожий на "лопату".

Найзручнішими на короткі нігті вважається м'який квадрат (коли краєчки закруглені) або овал.

Раніше ми писали про чотирьох жінок, які витратили дуже багато грошей, аби виглядати, "як Барбі".

Також дізнайтеся, через які помилки в манікюрі у вас відпадуть нігті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Красота