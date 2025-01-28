Манікюр на Китайський Новий рік: як зробити зміїний принт на нігтях у домашніх умовах

Необхідні матеріали для нейл-арту зі зміїним принтом

Базове покриття.

Чорний, золотий, або зелений лак для нігтів (колір можна вибрати залежно від уподобань).

Тонкий пензлик для дизайну.

Топ-покриття.

Лак для створення зміїних візерунків (наприклад, золотистий або темно-зелений).

Тонка сіточка або мереживо.



Манікюр на Китайський Новий рік (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Як зробити манікюр на Китайський Новий рік 2025

1. Підготовка нігтів: почніть з очищення нігтів, видалення старого лаку і обробки кутикули. Нанесіть базове покриття, щоб захистити нігті.

2. Покрийте нігті основним кольором лаку. Для зміїних візерунків підійдуть темні відтінки, такі як чорний, темно-зелений або сірий, які імітують шкіру змії. Дайте лаку повністю висохнути.



Варіант манікюру на Китайський Новий рік (фото: instagram.com/betina_goldstein)

3. Щоб створити зміїні візерунки можна спробувати декілька способів.

За допомогою тонкого пензлика нанесіть на ніготь візерунки, що нагадують зміїні лусочки. Зазвичай вони виглядають як півкола або овальні фігури, які можуть перекривати одна одну.

Якщо хочете зробити змію по-справжньому вишуканою, можна використовувати золотий або срібний лак для додавання акцентів і створення ефектів блиску.

Ще один варіант - необхідно покрити нігті одним відтінком гель-лаку, а потім прикріпити тонку сітку або мереживо, поки нігті ще липкі. Потім нанесіть акцентний колір (в цьому випадку чорний) поверх сітки, і обережно зніміть його. Завершіть тонким блискучим верхнім шаром, щоб імітувати "мокру шкіру" змії.

4. Підкресліть візерунки: важливо, щоб контури лусочок були виразними, тож акуратно промалюйте їх чорним або темним кольором, якщо хочете посилити ефект.

5. Фініш: закріпіть манікюр топ-покриттям, щоб він довше тримався і не втратив свій блиск.



Манікюр зі зміїним принтом (фото: instagram.com/betina_goldstein)

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