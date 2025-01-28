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Маникюр на Китайский Новый год: как сделать змеиный принт на ногтях в домашних условиях

Маникюр на Китайский Новый год (фото: instagram.com/betina_goldstein)
Автор: Катерина Собкова

Маникюр с оригинальным змеиным принтом - это отличный выбор для празднования Китайского Нового года 2025, который пройдет под знаком Змеи по китайскому календарю и наступит уже завтра, 29 января.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как сделать такой дизайн в домашних условиях и поделиться лайфхаками от мастера маникюра Betina R. Goldstein.

Необходимые материалы для нейл-арта со змеиным принтом

  • Базовое покрытие.
  • Черный, золотой, или зеленый лак для ногтей (цвет можно выбрать в зависимости от предпочтений).
  • Тонкая кисточка для дизайна.
  • Топ-покрытие.
  • Лак для создания змеиных узоров (например, золотистый или темно-зеленый).
  • Тонкая сеточка или кружево.


Маникюр на Китайский Новый год (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Как сделать маникюр на Китайский Новый год 2025

1. Подготовка ногтей: начните с очищения ногтей, удаления старого лака и обработки кутикулы. Нанесите базовое покрытие, чтобы защитить ногти.

2. Покройте ногти основным цветом лака. Для змеиных узоров подойдут темные оттенки, такие как черный, темно-зеленый или серый, которые имитируют кожу змеи. Дайте лаку полностью высохнуть.

Вариант маникюра на Китайский Новый год (фото: instagram.com/betina_goldstein)

3. Чтобы создать змеиные узоры можно попробовать несколько способов.

С помощью тонкой кисточки нанесите на ноготь узоры, напоминающие змеиные чешуйки. Обычно они выглядят как полукруги или овальные фигуры, которые могут перекрывать друг друга.

Если хотите сделать змею по-настоящему изысканной, можно использовать золотой или серебряный лак для добавления акцентов и создания эффектов блеска.

Еще один вариант - необходимо покрыть ногти одним оттенком гель-лака, а затем прикрепить тонкую сетку или кружево, пока ногти еще липкие. Затем нанесите акцентный цвет (в данном случае черный) поверх сетки, и осторожно снимите его. Завершите тонким блестящим верхним слоем, чтобы имитировать "мокрую кожу" змеи.

4. Подчеркните узоры: важно, чтобы контуры чешуек были отчетливыми, так что аккуратно прорисуйте их черным или темным цветом, если хотите усилить эффект.

5. Финиш: закрепите маникюр топ-покрытием, чтобы он дольше держался и не потерял свой блеск.

Маникюр со змеиным принтом (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Советы

  • Если вы хотите добавить яркости, можно сделать один-два ногтя с акцентом, например, нарисовать на них полностью золотой змеиный принт.
  • Можно поэкспериментировать с комбинациями цветов: например, использовать пастельные оттенки в сочетании с черным или добавить немного металлического блеска для необычного эффекта.

 

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