"Мандрівник у часі" назвав предмети, які зникнуть через 30 років

Що, якби ви могли зазирнути у майбутнє і дізнатися, які звичні нам речі зникнуть за кілька десятиліть? Один "мандрівник у часі" стверджує, що вже знає відповідь та ділиться своїм прогнозом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на популярну онлайн-платформу для публікації статей та блогів Medium .

Годинник

Перший годинник був винайдений близько 1500 року і став результатом винаходу ходової пружини на початку 15 століття. Вони мали форму яйця, призначені для носіння у кишені.

Оскільки сьогодні більшість мають годинник на телефоні, насправді немає потреби в наручному годиннику. Деякі старожили все ще носять старий годинник Apple, але більшість цього не робить.

Книги

Це можна розуміти по-різному. Деякі можуть інтерпретувати це як те, що книги загалом зникнуть (забороняться, піддадуться цензурі). Або це можна інтерпретувати як те, що книги житимуть лише цифровим життям у вигляді книг Kindle.

Касири

Касовий апарат був винайдений в 1879 Джеймсом Рітті, власником салуна в Дейтоні, штат Огайо. Він запатентував машину з механізмом, схожим на той, що він бачив, що підраховує оберти гвинта океанського лайнера в його машинному відділенні.

Винахід Рітті привернув увагу Джона Х. Паттерсона, коли він придбав кілька машин для використання у своєму роздрібному магазині.

Паттерсон купив права на винахід Рітті (у Джейкоба Х. Екерта, який купив права у Джеймса Рітті) за 6500 доларів у 1884 році і запустив його у виробництво під егідою своєї нещодавно створеної компанії National Cash Register, більш відомої зараз як NCR.

Їх використовували у звичайних магазинах для обліку фінансових операцій та ведення загальної бухгалтерії.

У 2020 році, коли економіка впала через пандемію, кількість крадіжок у магазинах зросла. У багатьох магазинах було запроваджено лінії самообслуговування для 10 і менше товарів. Для більш ніж 10 товарів покупцям доводилося йти до касира.

З того часу магазини все частіше вводять каси самообслуговування.

Кінотеатри

Джерела кінотеатрів можна простежити до кінця 19 століття, коли були винайдені перші кінокамери. Вони являли собою торгові павільйони та карнавальні намети, де фільми демонструвалися як новинка.

Стрімінг та Netflix замінили кінотеатри. Хоча є щось чарівне у насолоді фільмом з іншими людьми у кінотеатрі.

Робочі місця, які замінює ШІ

За даними Goldman Sachs, ШІ може замінити 300 мільйонів робочих місць (Goldman Sachs через BBC). Потенційні втрати робочих місць не будуть рівномірно розподілені за різними секторами економіки.

Натомість вони, швидше за все, будуть зосереджені у професіях, найбільш вразливих для автоматизації за допомогою генеративних інструментів ШІ (лист, фотографія, розробка програмного забезпечення тощо).