Ці 10 професій можуть зникнути у найближчому майбутньому. Перевірте, чи є ваша у списку

Експерти у сфері управління персоналом та інформаційних технологій стверджують, що стрімкий розвиток нейронних мереж, подібних до ChatGPT, неминуче вплине на структуру зайнятості. Деякі великі компанії успішно застосовують штучний інтелект.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал новин Business Insider , який є одним з провідних у світі.

Які професії можуть зникнути у найближчому майбутньому

Зокрема, Amazon позитивно оцінила ефективність ChatGPT в обробці запитів клієнтів та використала цю нейромережу для розробки навчальних матеріалів та корпоративної стратегії.

Крім того, як Amazon, так і IBM із британською телекомунікаційною компанією BT Group скоротили деякі робочі місця, обгрунтовуючи це впровадженням штучного інтелекту.

За даними дослідження Goldman Sachs, інструменти генеративного штучного інтелекту можуть торкнутися понад 300 мільйонів працівників у всьому світі, викликавши суттєві зміни у структурі трудових відносин.

Аналіз McKinsey показує, що тільки в США до 2030 року доведеться змінити роботу близько 12 мільйонів людей, частково через впровадження нейронних мереж.

Проведене виданням Business Insider дослідження, в якому брали участь експерти з різних сфер економіки, виявило десяток професій, схильних до можливої заміни штучним інтелектом у найближчі роки.

Серед них - IT-фахівці (верстальники, програмісти, аналітики даних), представники ЗМІ (рекламники, журналісти), юристи, маркетингові аналітики, вчителі, фінансові консультанти, трейдери, графічні дизайнери, бухгалтери та спеціалісти служби підтримки.

Підсумки

Експерти підкреслюють, що перевага нейронних мереж перед людиною в цих областях полягає у швидкій обробці великих обсягів текстів та даних, здатності до навчання та генерації контенту за конкретними запитами.

При цьому наголошується, що зовсім без нагляду фахівців ШІ не залишиться, але з умовним проектом, в якому було задіяно десять програмістів, впораються вже двоє чи троє, а фінансові та юридичні фірми зможуть відмовитися від багатьох молодших посад асистентів.