Мандарины полезны не всем: кому этот новогодний фрукт противопоказан

Чем полезны мандарины

Эти цитрусовые – отличный источник витаминов А, С, Р, В, К, D, кальция, магния и калия, а также рутина, лютеина, эфирных масел и минеральных солей.

В мандаринах содержится большое количество фитонцидов – природных антибиотиков. Поэтому эти фрукты очень полезны в период простудных заболеваний.

Мандарины помогают укрепить зрение, так как в них содержится много веществ, которые улучшают кровоснабжение в глазницах, улучшают зрительный нерв и повышают остроту зрения.

Также полезен этот фрукт и для желудка – мандарины помогают переваривать жир, уменьшают воспаление в желчном пузыре и печени и нормализуют микрофлору.

Для кожи мандарины просто незаменимы – их можно принимать и внутрь, и использовать в качестве косметического средства. Это избавит от высыпаний, раздражений и сузит поры.

Мандарины помогают работе сердца и снижают риск инсульта и инфаркта.

А еще этот фрукт помогает похудеть, так как он не калорийный, хотя и очень сладкий. В мандаринах много клетчатки, которая ускоряет метаболизм.

Кому мандарины есть нельзя

Есть в больших количествах мандарины диетологи не рекомендуют людям с ожирением и диабетом. Стоит ограничиться всего двумя мандаринками в сутки.

С большой осторожностью мандарины нужно употреблять аллергикам, так как они могут вызвать крапивницу.

Не стоит есть мандарины в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особенно стоит быть осторожным людям с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Сколько можно съесть мандаринов в день

Как отмечают врачи, здоровым взрослым можно съесть не более 5-7 мандаринок за один день. Стандартная норма – 3-5 штук в день.

Детям старше 7 лет – не более трех штук в день. А вот малышам не стоит давать мандарины – это может спровоцировать аллергическую реакцию.