Мандарини корисні не всім: кому цей новорічний фрукт протипоказаний

Чим корисні мандарини

Ці цитрусові - відмінне джерело вітамінів А, С, Р, В, К, D, кальцію, магнію і калію, а також рутина, лютеїну, ефірних олій і мінеральних солей.

У мандаринах міститься велика кількість фітонцидів - природних антибіотиків. Тому ці фрукти дуже корисні в період простудних захворювань.

Мандарин допомагають зміцнити зір, бо в них міститься багато речовин, які покращують кровопостачання в очницях, покращують зоровий нерв і підвищують гостроту зору.

Також корисний цей фрукт і для шлунка - мандарини допомагають перетравлювати жир, зменшують запалення в жовчному міхурі та печінці й нормалізують мікрофлору.

Для шкіри мандарини просто незамінні - їх можна приймати й всередину, і використовувати як косметичний засіб. Це позбавить від висипань, подразнень і звузить пори.

Мандарини допомагають роботі серця і знижують ризик інсульту та інфаркту.

А ще цей фрукт допомагає схуднути, оскільки він не калорійний, хоча і дуже солодкий. У мандаринах багато клітковини, яка прискорює метаболізм.

Кому мандарини їсти не можна

Є у великих кількостях мандарини дієтологи не рекомендують людям з ожирінням і діабетом. Варто обмежитися всього двома мандаринками на добу.

З великою обережністю мандарини потрібно вживати алергікам, бо вони можуть викликати кропив'янку.

Не варто їсти мандарини в період загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. Особливо варто бути обережним людям з гастритом, виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки.

Скільки можна з'їсти мандаринів в день

Як відзначають лікарі, здоровим дорослим можна з'їсти не більше 5-7 мандаринок за один день. Стандартна норма-3-5 штук в день.

Дітям старше 7 років - не більше трьох штук в день. А ось малюкам не варто давати мандарини – це може спровокувати алергічну реакцію.