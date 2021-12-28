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Мандарини можуть бути небезпечними: як вибрати на ринку якісний продукт

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Вівторок 28 грудня 2021 17:53
Мандарини можуть бути небезпечними: як вибрати на ринку якісний продукт Фото: Як вибрати якісні мандарини до свята (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Мандарини - основний новорічний фрукт на столах українців. Перед святами ці цитрусові закуповують кілограмами.

Однак не всі знають, що мандарини можуть бути неякісні або зіпсовані.

Як не купити зіпсовані мандарини напередодні свят, розповіли в Radiotrek.

На ринках України представлені мандарини різних сортів з багатьох південних країн. Найпопулярніші - клементин, але є ще сацума, міннеолас і багато інших.

Найсолодші й в них немає кісточок – сацума і клементин. Ці види мандарин зберігаються довше і рідко бувають кислими.

А ось звичайний мандарин має більш світлу шкірку і найчастіше у нього кислий присмак або кисло-солодкий.

Чим важче мандарин, тим він соковитіше

Коли мандарин зривають з дерева, він відразу ж починає втрачати свій сік. І його вага, відповідно, починає зменшуватися.

Якщо вам зважили в пакеті багато мандарин, але загальна вага так і не досяг 1-2 кг, то швидше за все фрукт лежить вже давно і в ньому майже не залишилося нектару.

Візьміть мандарин в руку перед покупкою. Якщо він важкий, то брати варто. Якщо зовсім легкий, то вибирайте інші цитрусові.

Звертайте увагу на шкірку

Саме шкірка розповість вам про свіжість плоду. Вона повинна бути твердою. Якщо шкірка тоненька і легко знімається, то це означає, що фрукт вже почав втрачати свою соковитість.

Дивіться на тім'ячко

Місце зриву мандарина з дерева має бути білим і м'яким. Якщо там є коричневі плями, то мандарин вже почав підсихати.

Листя

Якщо вам пощастило купувати мандарини, у яких є листя і гілочки – зверніть увагу на їх колір. Соковите, зелене та м'яке листя говорять про те, що ці фрукти зовсім-зовсім свіжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко зробити кислі мандарини солодкими.

А також ми розповідали про те, скільки мандаринів можна з'їдати дітям в день без шкоди для здоров'я.

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