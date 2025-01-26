Мандарин чи апельсин: що корисніше для вашого здоров'я?

Зима – сезон цитрусових, і мандарини та апельсини часто стають фаворитами на нашому столі. Але який з цих фруктів обрати, якщо хочеться отримати максимум користі для здоров’я?
Відповідь на це питання - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Мандарини – це не лише про зручність. Їх легко очистити, а солодкий смак робить їх фаворитом серед дітей і дорослих. Вони багаті:
Мандарини містять менше кислот, ніж апельсини, тому підходять для людей із чутливим шлунком. Крім того, вони мають низьку калорійність – лише близько 50 калорій на 100 г, що робить їх ідеальним варіантом для тих, хто стежить за фігурою.
Апельсини давно вважаються символом здоров’я завдяки високому вмісту корисних речовин. Їхні головні переваги:
Окрім цього, апельсини мають більш яскраво виражений кислуватий смак, що може освіжати і заряджати енергією.
Вибір між мандаринами та апельсинами залежить від ваших потреб:
Лікарі рекомендують додавати до свого раціону обидва фрукти. Разом вони забезпечують організм не лише вітамінами та мікроелементами, а й різноманітністю антиоксидантів, необхідних для підтримки здоров’я.
Один середній апельсин містить приблизно 60 калорій, а мандарин – близько 45 калорій.
Мандарини є природним джерелом бромелайну - ферменту, який сприяє спалюванню жирів.
Апельсини допомагають боротися з безсонням завдяки вмісту магнію.
У Китаї мандарини символізують достаток і благополуччя, а апельсини – енергію та процвітання.
До речі, названо фрукт, який категорично не можна їсти при головному болі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти про здоров'я Healthline і WebMD, видання MedicalNewsToday.