Мандарин или апельсин: что полезнее для вашего здоровья?

Зима - сезон цитрусовых, и мандарины и апельсины часто становятся фаворитами на нашем столе. Но какой из этих фруктов выбрать, если хочется получить максимум пользы для здоровья?
Ответ на этот вопрос - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Мандарины - это не только об удобстве. Их легко очистить, а сладкий вкус делает их фаворитом среди детей и взрослых. Они богаты:
Мандарины содержат меньше кислот, чем апельсины, поэтому подходят для людей с чувствительным желудком. Кроме того, они имеют низкую калорийность - всего около 50 калорий на 100 г, что делает их идеальным вариантом для тех, кто следит за фигурой.
Апельсины давно считаются символом здоровья благодаря высокому содержанию полезных веществ. Их главные преимущества:
Кроме этого, апельсины имеют более ярко выраженный кисловатый вкус, что может освежать и заряжать энергией.
Выбор между мандаринами и апельсинами зависит от ваших потребностей:
Врачи рекомендуют добавлять в свой рацион оба фрукта. Вместе они обеспечивают организм не только витаминами и микроэлементами, но и разнообразием антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья.
Один средний апельсин содержит примерно 60 калорий, а мандарин - около 45 калорий.
Мандарины являются естественным источником бромелайна - фермента, который способствует сжиганию жиров.
Апельсины помогают бороться с бессонницей благодаря содержанию магния.
В Китае мандарины символизируют достаток и благополучие, а апельсины - энергию и процветание.
Кстати, назван фрукт, который категорически нельзя есть при головной боли.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты о здоровье Healthline и WebMD, издание MedicalNewsToday.