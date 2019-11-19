Маму ждет ребенок: в Киеве при странных обстоятельствах исчезла 24-летняя девушка (фото)

В Киеве пропала девушка Владислава Кирсанова, которая еще 17 ноября ночью села в такси в Деснянском районе, но домой так и не доехала. Об этом передали в сообществе "Троещина FB" на странице в Facebook.

В сети опубликовали фото Кирсановой и дали ее приметы.

24-летняя девушка со своей подругой около половины второго ночи возвращались домой и вызвали такси возле кафе L'Kafa в торгово-развлекательном центе "Район". Сначала водитель довез спутницу Владиславы, а после этого связь с киевлянкой пропала.

В Киеве пропала девушка Владислава Кирсанова (Фото с Facebook-страницы "Троещина FB")

Телефон девушки отключен, дома она не появлялась и на связь не выходит.

Владислава была одета в черный пуховик, в брюках и в серой толстовке.

Как рассказали в паблике "Воскресенка+Радужный", у Владиславы есть ребенок, который ждет возвращение мамы.

"По мере поступления информации буду информировать. Телефон для связи 0954878199 или 102. Разыскивается Кирсанова Владислава Викторовна, 31.07.1995 г.р. С 17 на 18 в ночь возвращалась домой с Ал-кафе которое находится на ТРЦ "Район" по адресу: г. Киев, ул. Лаврухина, 4, последняя связь была с ней 18.11.2019 в 01:30. Написала парню, что едет домой. После этого на связь не выходит. Телефон выключен", - говорится в сообщении.

В Киеве пропала девушка Владислава Кирсанова (Фото с Facebook-страницы "Троещина FB")

В комментариях к сообщению пользователи сети дают рекомендации, что службу такси можно определить даже, если телефон заказчика - самой Владиславы - отключен.

Также юзер Сергей Шпротов написал под постом сообщение, что встречается с Кирсановой - парень утверждает, что она "уехала в 5 утра с мужиком каким-то".

Камеры наблюдения заведения, там точно будет видно службу такси, плюс рядом банк, там тоже камеры стоят на улицу, в ТРЦ "Район", камеры по углам стоят и на улицу смотрят, короче ничего сложного нет.

"Киевстар" через полицию даст распечатку звонков, телефон пропавшей девушки не нужен.

Если таксист причастен его быстро найдут и расколят;

Я думаю что этим уже занимается полиция... Надеюсь на фейк и что ребенок не останется без мамы, а она все таки где то жива и невредима...

Скрин комментариев с Facebook-страницы "Троещина FB"