Маму чекає дитина: в Києві за дивних обставин зникла 24-річна дівчина (фото)

У Києві зникла дівчина Владислава Кірсанова, яка ще 17 листопада вночі сіла у таксі в Деснянському районі, але додому так і не доїхала. Про це передали в спільноті "Троєщина FB" на сторінці в Facebook.

В мережі опублікували фото Кірсанової та дали її прикмети.

24-річна дівчина зі своєю подругою близько половини другого ночі поверталися додому, викликали таксі біля кафе L'Kafa в торгово-розважальному центрі "Район". Спочатку водій довіз супутницю Владислави, а після цього зв'язок з киянкою зник.

У Києві зникла дівчина Владислава Кірсанова (Фото з Facebook-сторінки "Троєщина FB")

Телефон дівчини відключений, вдома вона не з'являлася та на зв'язок не виходить.

Владислава була одягнена в чорний пуховик, в брюках і в сірій толстовці.

Як розповіли в пабліку "Воскресенка+Райдужний", у Владислави є дитина, яка чекає на повернення мами.

"По мірі надходження інформації буду інформувати. Телефон для зв'язку 0954878199 або 102. Розшукується Кірсанова Владислава Вікторівна, 31.07.1995 р.н. З 17 на 18 в ніч поверталася додому з Ал-кафе, яке знаходиться на ТРЦ "Район" за адресою: м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, останній зв'язок був з нею 18.11.2019 о 01:30. Написала хлопцеві, що їде додому. Після цього на зв'язок не виходить. Телефон вимкнений", - йдеться в повідомленні.

У Києві зникла дівчина Владислава Кірсанова (Фото з Facebook-сторінки "Троєщина FB")

У коментарях до повідомлення користувачі мережі дають рекомендації, що службу таксі можна визначити навіть, якщо телефон замовника - самої Владислави - відключений.

Також юзер Сергій Шпротов написав під постом повідомлення, що зустрічається з Кірсанової - хлопець стверджує, що вона "поїхала о 5 ранку з чоловіком якимось".

Камери спостереження закладу, там точно буде видно службу таксі, плюс поруч банк, там теж камери стоять на вулицю, в ТРЦ "Район", камери по кутах стоять і на вулицю дивляться, коротше нічого складного немає.

"Київстар" через поліцію дасть роздруківку дзвінків, телефон зниклої дівчини не потрібен.

Якщо таксист причетний його швидко знайдуть і розколюють;

Я думаю що цим вже займається поліція... Сподіваюся на фейк і що дитина не залишиться без мами, а вона все таки де жива і неушкоджена...

Скрін коментарів з Facebook-сторінки "Троєщина FB"