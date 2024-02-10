Маму української співачки посадили до в’язниці: "не могла витримати цей біль"

Маму СолоХи посадили до в’язниці

Знаменитість розповіла, що це сталося, коли їй було 15 років.

"Щось вони вкрали. Чи якийсь велосипед. На пляшку. Отака дрібниця, і людину на 5, чи 6 років закрили за це", - поділилася співачка.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Вона додала, що її вихованням займалася бабуся. Тим часом мама після розлучення з батьком намагалася влаштувати своє особисте життя. Однак не вийшло.

"Коли вона розлучилася з татом, щось пішло не так. Думаю, що це була її велика любов і вона не могла витримати цей біль", - каже СолоХа.

Пізніше, зізналась зірка, її тато почав зловживати алкоголем.

Через це батьків позбавили батьківських прав, а бабуся стала офіційним опікуном дівчини.