Маму украинской певицы посадили в тюрьму: "не могла выдержать эту боль"

Маму СолоХи посадили в тюрьму

Знаменитость рассказала, что это произошло, когда ей было 15 лет.

"Что-то они украли. Или какой-то велосипед. На бутылку. Такая мелочь, и человека на 5 или 6 лет закрыли за это", - поделилась певица.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Она добавила, что ее воспитанием занималась бабушка. Тем временем мама после развода с отцом пыталась устроить свою личную жизнь. Однако не получилось.

"Когда она развелась с папой, что-то пошло не так. Думаю, что это была ее большая любовь и она не могла выдержать эту боль", - говорит СолоХа.

Позже, призналась звезда, ее папа начал злоупотреблять алкоголем.

Из-за этого родителей лишили родительских прав, а бабушка стала официальным опекуном девушки.