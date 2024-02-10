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Маму украинской певицы посадили в тюрьму: "не могла выдержать эту боль"

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица СолоХа поделилась тяжелыми воспоминаниями о детстве. По словам артистки, ее мама имела значительные проблемы с алкоголем. Из-за этого женщину даже посадили за решетку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Славе Демину.

Маму СолоХи посадили в тюрьму

Знаменитость рассказала, что это произошло, когда ей было 15 лет.

"Что-то они украли. Или какой-то велосипед. На бутылку. Такая мелочь, и человека на 5 или 6 лет закрыли за это", - поделилась певица.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Она добавила, что ее воспитанием занималась бабушка. Тем временем мама после развода с отцом пыталась устроить свою личную жизнь. Однако не получилось.

"Когда она развелась с папой, что-то пошло не так. Думаю, что это была ее большая любовь и она не могла выдержать эту боль", - говорит СолоХа.

Позже, призналась звезда, ее папа начал злоупотреблять алкоголем.

Из-за этого родителей лишили родительских прав, а бабушка стала официальным опекуном девушки.

 

Недавно СолоХа призналась, что подала в суд бывшего мужа.

Такжеона рассказала, как получила непристойное предложение на кастинге в "ВИА Гру".

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