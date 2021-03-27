Маму с двумя детьми из-за СМС не пустили в Украину: ночевали в аэропорту

В Украину 25 марта рейсом "Белавиа" прилетели белорусские граждане, чтобы навестить отца семейства. Мама с двумя детьми 4 и 8 лет вынуждена была остаться на территории аэропорта для ночлега.

Перед вылетом мама сдала ПЦР-тест на коронавирус, а вот малыши эту процедуру не прошли. Рита, мама семейства, объяснила это тем, что получила СМС от авиакомпании о том, что анализы могут не сдавать дети до 12 лет.

Однако в Минске на стойке регистрации ей сообщили, что не могут пустить в самолет из-за отсутствия тестов у детей. Женщина показала агенту регистрации СМС, сотрудница кому-то позвонила, и семью в итоге посадили в самолет в Киев.

Уже в аэропорту Борисполь вновь вопросы о наличии тестов у детей возникли у украинских пограничников. В результате они отказали женщине и ее детям в пересечении границы. Поскольку рейсов в Минск в тот день уже не было, семья провела ночь в комнате матери и ребенка аэропорта, а утром 26 марта вернулась в Минск.

В Украину из Беларуси не пустили маму с двумя детьми из-за авиакомпании (фото: tut.by)

По возвращению в Беларусь мама хотела сдать необходимые тесты, купить новые билеты и снова вылететь в Украину, но семью отправили на 10-дневную самоизоляцию, как прибывшую из-за границы.

В "Белавиа" признали, что отправленная пассажирам в СМС информация о ненужности тестов для детей до 12 лет оказалась неактуальной на момент вылета пассажиров. Авиакомпания принесла извинения за неудобства и попросила клиентов обратиться для урегулирования ситуации.

Согласно распоряжению правительства Украины, с 24 марта все иностранные граждане, включая детей, должны пройти ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом в страну.