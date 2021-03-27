Маму з двома дітьми через СМС не пустили в Україну: ночували в аеропорту

В Україну 25 березня рейсом "Белавиа" прилетіли білоруські громадяни, щоб провідати батька сімейства. Мама з двома дітьми 4 і 8 років змушена була залишитися на території аеропорту для ночівлі.

Перед вильотом мама здала ПЛР-тест на коронавірус, а от малята цю процедуру не пройшли. Рита, мама родини, пояснила це тим, що отримала СМС від авіакомпанії про те, що аналізи можуть не здавати діти до 12 років.

Проте в Мінську на стійці реєстрації їй повідомили, що не можуть пустити в літак через відсутність тестів у дітей. Жінка показала агенту реєстрації СМС, співробітниця комусь подзвонила, і сім'ю в результаті посадили в літак до Києва.

Вже в аеропорту Бориспіль знову питання про наявність тестів у дітей виникли в українських прикордонників. В результаті вони відмовили жінці і її дітям в перетині кордону. Оскільки рейсів в Мінськ в той день вже не було, сім'я провела ніч у кімнаті матері і дитини аеропорту, а вранці 26 березня повернулася до Мінська.

В Україну з Білорусі не пустили маму з двома дітьми за авіакомпанії (фото: tut.by)

По поверненню в Білорусь мама хотіла пройти необхідні тести, придбати нові квитки та знову вилетіти в Україну, але сім'ю відправили на 10-денну самоізоляцію, як прибулі з-за кордону.

В "Белавиа" визнали, що відправлена пасажирам в СМС інформація про непотрібність тестів для дітей до 12 років виявилася неактуальною на момент вильоту пасажирів. Авіакомпанія принесла вибачення за незручності та попросила клієнтів звернутися для врегулювання ситуації.

Згідно з розпорядженням уряду України, з 24 березня всі іноземні громадяни, включаючи дітей, повинні пройти ПЛР-тест на коронавірус перед вильотом в країну.