Мамографія і місячні. Чи можна перевіряти молочні залози під час "критичних днів"

Чи можна робити мамографію під час місячних - думки лікарів

"Мамографію найбільш доцільно проводити з 10-го по 15-й день менструального циклу у жінок із регулярним менструальним циклом. Саме в цей період залозиста тканина молочних залоз зазнає найменшого гормонального впливу, є найменш набряклою та безболісною", - заявила Марчук.

Також вона додала, що "проводити обстеження в критичні дні та безпосередньо перед менструацією не рекомендується". Якщо менструації нерегулярні, пояснила лікар, мамографію краще проводити після "повного припинення кров'яних виділень". Якщо ж у жінки клімакс або відсутня менструація - проводити дослідження можна будь-коли.

Як проводять мамографію (фото: freepik.com)

А рентгенолог Пешевич вважає, що мамографію потрібно робити в інші дні. Вона пояснила, що дні циклу потрібно рахувати з моменту початку місячних, а не з дня їх закінчення.

"Мамографію найкраще виконувати в першу фазу циклу (ідеально на 3-10 день від початку місячних). У цей період тканина молочної залози менш щільна, тобто ми краще бачимо структуру на маммограмах, і менш болісна, тобто ми можемо створити більшу компресію при проведенні мамографії", - заявила експерт.

"Тобто, якщо у жінки місячні йдуть 5-7 днів, то мамографія на 5-7 день цілком доречна, хоч і місячні ще йдуть", - додала вона.

Коли потрібно робити мамографію (фото: freepik.com)

Чому важливо робити мамографію

За словами Марчук, рак молочної залози (РМЗ) посідає перше місце в структурі онкологічної захворюваності серед жінок. А протягом останніх років вік хвороби значно "помолодшав".

"Несвоєчасне виявлення патології молочних залоз знижує результати лікування. Як показує європейський досвід, виявлений на ранніх стадіях РМЗ у 90% випадків є виліковним. Мамографія - золотий стандарт діагностики РМЗ", - наголосила кандидат медичних наук.

"Це єдиний скринінговий тест, за даними доказової медицини, який при ранньому виявленні злоякісної патології на 25-31% зменшує смертність від РМЗ у жінки, якій призначають скринінг. Та на 38-48% зменшує летальні випадки серед жінок, які самі регулярно його проводять", - додала вона.

Чому важливо робити мамографію (фото: freepik.com)

Як часто потрібно ходити на мамографію

Марчук також наголосила на тому, що жінкам до 40 років, які не мають фактору ризику РМЗ та не скаржаться на здоров'я, мають щороку відвідувати гінеколога та мамолога, проводити самообстеження молочних залоз, та раз на 1-2 роки робити УЗД молочних залоз.

Якщо у жінки до 40 років є скарги, такі як (біль, виділення з сосків, зміна їхньої форми, шкірні зміни, наявність ущільнень тощо) - їй потрібно звернутися до лікаря якнайшвидше. Після 40 років або в інших випадках, мамографію можна робити раз на 1-2 роки, резюмувала Марчук.