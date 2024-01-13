Маммография и месячные. Можно ли проверять молочные железы во время "критических дней"

Можно ли делать маммографию во время месячных - мнения врачей

"Маммографию наиболее целесообразно проводить с 10-го по 15-й день менструального цикла у женщин с регулярным менструальным циклом. Именно в этот период железистая ткань молочных желез испытывает наименьшее гормональное влияние, является наименее отечной и безболезненной", - заявила Марчук.

Также она добавила, что "проводить обследование в критические дни и непосредственно перед менструацией не рекомендуется". Если менструации нерегулярны, пояснила врач, маммографию лучше проводить после "полного прекращения кровянистых выделений". Если же у женщины климакс или отсутствует менструация - проводить исследования можно когда угодно.

Как проводят маммографию (фото: freepik.com)

А рентгенолог Пешевич считает, что маммографию нужно делать в другие дни. Она объяснила, что дни цикла следует считать с момента начала месячных, а не со дня их окончания.

"Маммографию лучше всего выполнять в первую фазу цикла (идеально на 3-10 день от начала месячных). В этот период ткань молочной железы менее плотная, то есть мы лучше видим структуру на маммограммах, и менее болезненная, то есть мы можем создать большую компрессию при проведении маммографии ", – заявила эксперт.

"То есть если у женщины месячные идут 5-7 дней, то маммография на 5-7 день вполне уместна, хотя и месячные еще идут", - добавила она.

Когда нужно делать маммографию (фото: freepik.com)

Почему важно делать маммографию

По словам Марчука, рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости среди женщин. А в последние годы возраст болезни значительно "помолодел".

"Несвоевременное выявление патологии молочных желез снижает результаты лечения. Как показывает европейский опыт, выявленный на ранних стадиях РМЖ в 90% случаев излечим. Маммография - золотой стандарт диагностики РМЖ", - подчеркнула кандидат медицинских наук.

"Это единственный скрининговый тест, по данным доказательной медицины, который при раннем выявлении злокачественной патологии на 25-31% уменьшает смертность от РМЖ у женщины, которой назначают скрининг. Но на 38-48% уменьшает летальные случаи среди женщин, которые регулярно его проводят", - добавила она.

Почему важно делать маммографию (фото: freepik.com)

Как часто нужно ходить на маммографию

Марчук также отметила, что женщинам до 40 лет, у которых нет фактора риска РМЖ и они не жалуются на здоровье, должны ежегодно посещать гинеколога и маммолога, проводить самообследование молочных желез, и раз в 1-2 года делать УЗИ молочных желез.

Если у женщины до 40 лет есть жалобы, такие как (боль, выделения из сосков, изменение их формы, кожные изменения, наличие уплотнений и т.п.) - ей нужно обратиться к врачу как можно скорее. После 40 лет или в других случаях, маммографию можно делать раз в 1-2 года, резюмировала Марчук.