"Мамині синочки". Жінкам важко буде побудувати стосунки з чоловіком, який має ці 10 ознак

Посилена прив'язаність до матері іноді може вплинути на здатність чоловіка будувати гармонійні стосунки з партнеркою. Такі чоловіки, які у народі називають “маминими синочками”, мають звички, що ускладнюють їхні стосунки з жінками.

Які 10 звичок мають "матусині синочки" та як це може впливати на їх стосунки з партнеркою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Постійні поради від мами

Такий чоловік постійно консультується з матір'ю з будь-яких життєвих питань: від того, що приготувати на вечір, до вибору автомобіля.

Партнерка у таких стосунках завжди відчуває себе на другому місці й це створює напруження, яке рано або пізно призводить до конфліктів.

Важливі рішення прийнято лише за схвалення матері. Це призводить до того, що партнерка почувається ігнорованою та непотрібною у стосунках.

Порівняння з мамою

Часто такі чоловіки оцінюють своїх партнерок через призму "маминих стандартів". Наприклад: "Мама краще готує" або "Мама ніколи не робила так"”. Це може ображати та підривати впевненість партнерки.

Потреба у заспокоєнні

Такі чоловіки звикли отримувати від мами схвалення і від своїх партнерок вони очікують такої ж самої поведінки. А це призводить до емоційної залежності та невпевненості у собі.

Крім того, через відсутність досвіду вирішення конфліктів у дитинстві, чоловік може уникати їх у дорослому житті, або реагувати на них неефективно.

Чекати підтримки від такого партнера теж важко, бо матусині синочки переважно емоційно нестійкі й залежать від інших жінок. Критику вони теж не витримують.

Фінансова залежність від матері

Якщо чоловік продовжує брати гроші від мами або залежить від її фінансової допомоги, це може спричинити конфлікти, адже це демонструє його неспроможність самостійно забезпечити свою сім'ю.

Регулярні телефонні дзвінки чи візити до мами

Мамині синочки можуть щодня телефонувати або відвідувати матір, навіть коли це створює незручність для партнерки. Особливо, якщо ці дзвінки відбуваються під час побачень чи романтичних вечорів.

Нездатність відмовити матері

Чоловік з сильною прив'язаністю не може сказати "ні" своїй мамі, навіть якщо це шкодить його стосункам. Наприклад, мама може вимагати, щоб син проводив із нею більше часу, ніж із партнеркою.

Очікування, що партнерка буде "другою мамою"

Мамині синочки часто хочуть, щоб партнерка повторювала материнську роль: доглядала за ними, виконувала всі побутові завдання та повністю дбала про них.

Якщо в дитинстві всі побутові обов'язки виконувала мама, то такий чоловік перенесе цю модель поведінки у дорослі стосунки. Тому від такого партнера ви не дочекаєтесь допомоги у домашніх справах.

Усім не догодиш

У таких чоловіків часто спрацьовує страх, що мама може образитися, якщо він приділяє більше уваги партнерці, ніж їй.

У результаті - постійні спроби "сидіти на двох стільцях", намагання вгодити одразу двом жінкам, образи з двох сторін і виснаженість, як моральна, так і фізична у чоловіка.

Занадто високі очікування від партнерки

Якщо мама завжди ставила свого сина на п'єдестал, у нього можна виникнути спотворене сприйняття: партнерка має бути ідеальною, як його мама. Це створює нереалістичні вимоги та напругу.

До речі, саме у матусиних синочків найчастіше присутній брак ініціативи. Вони покладаються на маму, а потім на партнерку в ухваленні рішень та плануванні спільного дозвілля, чекають від жінок ініціативи та керування.

Повна залежність від мами у кризових ситуаціях

У будь-якій складній ситуації такі чоловіки не намагаються знайти рішення самостійно чи обговорити проблему з партнером, а відразу звертаються до мами за допомогою чи порадою.

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