"Маменькины сыночки". Женщинам трудно будет построить отношения с мужчиной, у которого есть эти 10 признаков

Усиленная привязанность к матери иногда может повлиять на способность мужчины строить гармоничные отношения с партнершей. Такие мужчины, которые в народе называют "маменькиными сынками", имеют привычки, осложняющие их отношения с женщинами.

Какие 10 привычек имеют "маменькины сынки" и как это может влиять на их отношения с партнершей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Постоянные советы от мамы

Такой мужчина постоянно консультируется с матерью по любым жизненным вопросам: от того, что приготовить на вечер, до выбора автомобиля.

Партнерша в таких отношениях всегда чувствует себя на втором месте и это создает напряжение, которое рано или поздно приводит к конфликтам.

Важные решения приняты только при одобрении матери. Это приводит к тому, что партнерша чувствует себя игнорируемой и ненужной в отношениях.

Сравнение с мамой

Часто такие мужчины оценивают своих партнерш через призму "маминых стандартов". Например: "Мама лучше готовит" или "Мама никогда не делала так". Это может обижать и подрывать уверенность партнерши.

Потребность в успокоении

Такие мужчины привыкли получать от мамы одобрение, и от своих партнерш они ожидают такого же поведения. А это приводит к эмоциональной зависимости и неуверенности в себе.

Кроме того, из-за отсутствия опыта разрешения конфликтов в детстве, мужчина может избегать их во взрослой жизни, или реагировать на них неэффективно.

Ждать поддержки от такого партнера тоже трудно, потому что маменькины сынки преимущественно эмоционально неустойчивы и зависят от других женщин. Критику они тоже не выдерживают.

Финансовая зависимость от матери

Если мужчина продолжает брать деньги от мамы или зависит от ее финансовой помощи, это может вызвать конфликты, ведь это демонстрирует его неспособность самостоятельно обеспечить свою семью.

Регулярные телефонные звонки или визиты к маме

Маменькины сынки могут ежедневно звонить или посещать мать, даже когда это создает неудобство для партнерши. Особенно, если эти звонки происходят во время свиданий или романтических вечеров.

Неспособность отказать матери

Мужчина с сильной привязанностью не может сказать "нет" своей маме, даже если это вредит его отношениям. Например, мама может требовать, чтобы сын проводил с ней больше времени, чем с партнершей.

Ожидание, что партнерша будет "второй мамой"

Маменькины сынки часто хотят, чтобы партнёрша повторяла материнскую роль: ухаживала за ними, выполняла все бытовые задачи и полностью заботилась о них.

Если в детстве все бытовые обязанности выполняла мама, то такой мужчина перенесет эту модель поведения во взрослые отношения. Поэтому от такого партнера вы не дождетесь помощи в домашних делах.

Всем не угодишь

У таких мужчин часто срабатывает страх, что мама может обидеться, если он уделяет больше внимания партнерше, чем ей.

В результате - постоянные попытки "сидеть на двух стульях", попытки угодить сразу двум женщинам, обиды с двух сторон и истощение, как моральное, так и физическое у мужчины.

Слишком высокие ожидания от партнерши

Если мама всегда ставила своего сына на пьедестал, у него можно возникнуть искаженное восприятие: партнерша должна быть идеальной, как его мама. Это создает нереалистичные требования и напряжение.

Кстати, именно у маменькиных сынков чаще всего присутствует недостаток инициативы. Они полагаются на маму, а затем на партнершу в принятии решений и планировании совместного досуга, ждут от женщин инициативы и управления.

Полная зависимость от мамы в кризисных ситуациях

В любой сложной ситуации такие мужчины не пытаются найти решение самостоятельно или обсудить проблему с партнером, а сразу обращаются к маме за помощью или советом.

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