UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мамині ґомбовці з сиру: неймовірна смакота з простих інгредієнтів

Закарпатські ґомбовці з сиру (Кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

Ґомбовці – одна з традиційних страв закарпатської кухні, яку готують майже у кожному будинку. Їх готують з різними начинками та добавками, цю страву люблять діти. А ще це чудова страва для економії, яка допомагає стежити за фігурою.

Як приготувати справжні ґомбовці із сиром, розповіла кулінарка Наталія Машика у своєму блозі на YouTube.

Що вам знадобиться:

  • Сир - 1 кг
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль – 1 ч. ложка
  • Цукор - 100 г
  • Манка – 200 г
  • Борошно - 100 г

Для панірування:

  • Молоті сухарі – 150-200 г
  • Цукор - 70-100 г
  • Вода+щіпка солі для варіння
  • Сметана – для подачі на стіл

Як приготувати "Мамині ґомбовці"

У миску покладіть 1 кг сиру будь-якої жирності, додайте два яйця, сіль, цукор, манку та борошно. Добре перемішайте. Від жирності сиру залежить, скільки знадобиться манки та борошна – додавайте в міру потреби. Готове тісто відставте, щоб манка набухла.

У каструлю налийте холодну воду, додаємо сіль та ставте на вогонь. Доведіть воду до кипіння.

Поки нагрівається вода, візьміть сковороду, поставте на середній чи невеликий вогонь і у суху сковороду висипте мелені сухарі. Обсмажуйте кілька хвилин і помішуйте лопаткою.

Сухарі повинні змінити свій колір і стати трохи темнішими. Потім знімайте з вогню і додайте цукор - на свій смак. Добре перемішайте.

Від тіста відщипуйте шматочки та робіть кульки - розмір на ваш розсуд. Можна робити великі чи малі. Якщо тісто занадто рідке, додайте трохи манки.

Готові кульки занурюємо у киплячу воду та доводимо до кипіння. Потім варимо ще 7-8 хвилин.

Молоті сухарі пересипте в миску. Як тільки ґомбовці вспливають - виймайте їх з води та перекладайте в миску із сухарями.

Обвалюйте їх у сухарях і викладайте на суху тарілку. Подавайте ґомбовці зі сметаною.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати найпростіші курячі ковбаски за 10 хвилин.

А ще розповідали про те, як зробити домашні чіпси, які не шкодитимуть фігурі.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептприготування стравукраїнська кухня