Мамині ґомбовці з сиру: неймовірна смакота з простих інгредієнтів

Що вам знадобиться:

Сир - 1 кг

Яйця – 2 шт.

Сіль – 1 ч. ложка

Цукор - 100 г

Манка – 200 г

Борошно - 100 г

Для панірування:

Молоті сухарі – 150-200 г

Цукор - 70-100 г

Вода+щіпка солі для варіння

Сметана – для подачі на стіл

Як приготувати "Мамині ґомбовці"

У миску покладіть 1 кг сиру будь-якої жирності, додайте два яйця, сіль, цукор, манку та борошно. Добре перемішайте. Від жирності сиру залежить, скільки знадобиться манки та борошна – додавайте в міру потреби. Готове тісто відставте, щоб манка набухла.

У каструлю налийте холодну воду, додаємо сіль та ставте на вогонь. Доведіть воду до кипіння.

Поки нагрівається вода, візьміть сковороду, поставте на середній чи невеликий вогонь і у суху сковороду висипте мелені сухарі. Обсмажуйте кілька хвилин і помішуйте лопаткою.

Сухарі повинні змінити свій колір і стати трохи темнішими. Потім знімайте з вогню і додайте цукор - на свій смак. Добре перемішайте.

Від тіста відщипуйте шматочки та робіть кульки - розмір на ваш розсуд. Можна робити великі чи малі. Якщо тісто занадто рідке, додайте трохи манки.

Готові кульки занурюємо у киплячу воду та доводимо до кипіння. Потім варимо ще 7-8 хвилин.

Молоті сухарі пересипте в миску. Як тільки ґомбовці вспливають - виймайте їх з води та перекладайте в миску із сухарями.

Обвалюйте їх у сухарях і викладайте на суху тарілку. Подавайте ґомбовці зі сметаною.