"Мами дівчаток рівніші?" Укрзалізниця не пускає в жіночі купе хлопчиків від 6 років: розгорається скандал

Нещодавно Укрзалізниця запустила в роботу жіночі купе. Проте українці помітили, що чоловікам із дуже раннього віку не дозволяють їздити в спеціалізованих купе.
Про проблему написала Юлія Шило на своїй сторінці у Facebook.
Жінка помітила, що не може забронювати квиток у жіночому купе разом зі своїм шестирічним сином. Адже користуватися новим видом купе можуть лише жінки та діти віком до п'яти років.
"Поясніть. А якого беня я з сином 6 років не можу користуватись жіночим вагоном? Тобто, до 5 - ок, а далі вже міскузі, пані, раз родили У хромосому? Всі жінки рівні, але мами дівчаток рівніші?" - обурилася користувачка.
Скриншот: facebook.com/julia.umanets.3
У коментарях користувачі припустили, чому може діяти таке обмеження.
12 червня компанія повідомила про запуск перших жіночих купе.
Продаж квитків відбуватиметься лише в мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити застосунок.
Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі відкриті від 30 червня.
Жіночі купе тестуватимуть за цими напрямками:
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