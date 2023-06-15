"Мами дівчаток рівніші?" Укрзалізниця не пускає в жіночі купе хлопчиків від 6 років: розгорається скандал

Деталі скандалу

Жінка помітила, що не може забронювати квиток у жіночому купе разом зі своїм шестирічним сином. Адже користуватися новим видом купе можуть лише жінки та діти віком до п'яти років.

"Поясніть. А якого беня я з сином 6 років не можу користуватись жіночим вагоном? Тобто, до 5 - ок, а далі вже міскузі, пані, раз родили У хромосому? Всі жінки рівні, але мами дівчаток рівніші?" - обурилася користувачка.

Скриншот: facebook.com/julia.umanets.3

У коментарях користувачі припустили, чому може діяти таке обмеження.

"Ну, може, люди бояться, що 6-річні пацани будуть з домаганнями чіплятися..."

"От я теж не розумію цієї ср*ні, тепер це все просто не має сенсу. А якщо жінка їде з немовлям і 6-річкою? Вона на безпеку не може розраховувати, виходить".

"А чому в інших країнах де вагони поділені на чоловічий і жіночий, є і сімейні, а у нас дурні ці закони створювали?"

"Тому що всі схопилися за просте рішення, не продумавши наслідків та нюансів".

"Це пілотний проєкт, і це нормально, що є якісь зауваження. В інших країнах теж все не одразу робилось".

Укрзалізниця запустила жіночі купе

12 червня компанія повідомила про запуск перших жіночих купе.

Продаж квитків відбуватиметься лише в мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити застосунок.

Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі відкриті від 30 червня.

Жіночі купе тестуватимуть за цими напрямками: