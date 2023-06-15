"Мамы девочек равнее?" Укрзализныця не пускает в женские купе мальчиков от 6 лет: разгорается скандал

Недавно Укрзализныця запустила в работу женские купе. Однако украинцы заметили, что мужчинам с очень раннего возраста не позволяют ездить в специализированных купе.
О проблеме написала Юлия Шило на своей странице в Facebook.
Женщина заметила, что не может забронировать билет в женском купе вместе со своим шестилетним сыном. Ведь пользоваться новым видом купе могут только женщины и дети до пяти лет.
"Объясните. А какого беня я с сыном 6 лет не могу пользоваться женским вагоном? То есть, до 5 - ок, а дальше уже мискузи, дамы, раз родили У хромосому? Все женщины равны, но мамы девочек равнее?" - возмутилась пользовательница.
Скриншот: facebook.com/julia.umanets.3
В комментариях пользователи предположили, почему может действовать такое ограничение.
12 июня компания сообщила о запуске первых женских купе.
Продажа билетов будет проходить только в мобильном приложении Укрзализныци. Для того чтобы получить доступ к функции, необходимо обновить приложение.
Поезда с женскими купе будут маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ ограничено четырьмя. Продажи открыты с 30 июня.
Женские купе будут тестироваться по этим направлениям:
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