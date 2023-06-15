"Мамы девочек равнее?" Укрзализныця не пускает в женские купе мальчиков от 6 лет: разгорается скандал

Детали скандала

Женщина заметила, что не может забронировать билет в женском купе вместе со своим шестилетним сыном. Ведь пользоваться новым видом купе могут только женщины и дети до пяти лет.

"Объясните. А какого беня я с сыном 6 лет не могу пользоваться женским вагоном? То есть, до 5 - ок, а дальше уже мискузи, дамы, раз родили У хромосому? Все женщины равны, но мамы девочек равнее?" - возмутилась пользовательница.

Скриншот: facebook.com/julia.umanets.3

В комментариях пользователи предположили, почему может действовать такое ограничение.

"Ну, може, люди бояться, що 6-річні пацани будуть з домаганнями чіплятися..."

"От я теж не розумію цієї ср*ні, тепер це все просто не має сенсу. А якщо жінка їде з немовлям і 6-річкою? Вона на безпеку не може розраховувати, виходить".

"А чому в інших країнах де вагони поділені на чоловічий і жіночий, є і сімейні, а у нас дурні ці закони створювали?"

"Тому що всі схопилися за просте рішення, не продумавши наслідків та нюансів".

"Це пілотний проєкт, і це нормально, що є якісь зауваження. В інших країнах теж все не одразу робилось".

Укрзализныця запустила женские купе

12 июня компания сообщила о запуске первых женских купе.

Продажа билетов будет проходить только в мобильном приложении Укрзализныци. Для того чтобы получить доступ к функции, необходимо обновить приложение.

Поезда с женскими купе будут маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ ограничено четырьмя. Продажи открыты с 30 июня.

Женские купе будут тестироваться по этим направлениям: