MamaRika растрогала архивными кадрами с мужем в годовщину отношений: как выглядела пара 10 лет назад

Популярная певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова) показала трогательное видео в честь годовщины отношений со своим супругом, юмористом, актером и телеведущим Сергеем Середой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост супругов в Instagram .

Артистка показала архивные кадры с супругом. Как известно, пара познакомилась, когда Кочетова и Середа были ведущими музыкального шоу на Music Box. Тогда они "запали" друг на друга и почти сразу стали встречаться.

На первом кадре, судя по всему, изображен именно тот период отношений. Анастасия еще с черными волосами и в ярком платье с пайетками.

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Затем на следующем кадре артистка уже с русыми волосами во время отдыха на островах.

Также показаны самые счастливые моменты за эти годы: свадьба, беременность MamaRika и рождение сына Давида.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать атмосферное видео:

"Вдохновляете любить и беречь такие моменты"

"Поздравляю вас. Это большое счастье иметь рядом возле себя человека с которым пройден большой этап жизни"

"Первый кадр - это просто поджег"

"Поздравляю! Вы пережили кризис, дальше все будет супер"

"Какая красивая семья".

Певица MamaRika с сыном и мужем (фото: instagram.com/mamarika_official)

Что известно о кризисе в отношениях MamaRika и Сергея Середы

Пара поженилась в 2020 году, а в 2021-м у них родился сын Давид.

В 2024 году певица неожиданно призналась, что они переживают кризис в браке. Высказаться о личном MamaRika решила на фоне выхода лирической песни и клипа к ней под названием "Хтось йде". В композиции звезда поет о болезненном опыте, с которым рано или поздно сталкивается каждая пара на разных этапах отношений.

Пара также посещала психолога, чтобы сохранить семью.

Летом 2024 года Середа рассказал, как им удалось наладить отношения. По его словам, супруги стали больше времени проводить вместе именно как пара, а не как родители. Также в их отношениях снова появилась романтика и страсть благодаря небольшим путешествиям.

Певица с мужем (фото: instagram.com/mamarika_official)