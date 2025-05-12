Мама звезды Нового канала перестала употреблять алкоголь и начала новую жизнь в 50

В искреннем разговоре с РБК-Украина (проект Styler) звезда вспомнила о детских обидах, работе на рынке, непростых решениях мамы и собственном пути к прощению.

"Наши отношения с мамой - прекрасные. Хотя они не всегда такими были. Раньше у нас были недоразумения", - признается Катя.

Она рассказала, что с детства носила в себе немало обид, которые впоследствии проработала с психологами и на духовных практиках.

Олос и ее мама (фото предоставлено пресс-службой)

"Каждое лето в детстве я работала на рынке, продавала колготы в мамином ларьке. В 11-м классе меня позвали вожатой в лагерь, это была мечта, а мама не пустила, потому что я должна была работать", - вспоминает телеведущая.

Впрочем, сейчас Катя с пониманием относится к решениям матери и искренне благодарна ей за перемены.

Екатерина Олос с мамой (фото предоставлено пресс-службой)

"Благодаря различным практикам я отпустила все обиды. Очень благодарна маме, что она тоже начала работать над собой. За многое попросила прощения. И я у нее тоже", - говорит она.

Мама Кати кардинально изменила стиль жизни в 50 лет: отказалась от алкоголя, занимается йогой и цигуном, регулярно посещает семинары и ретриты.

"Мама говорит: "Я только в 50 лет начала жить и проживать жизнь сознательно", - говорит Олос.

"Я люблю мамочку, она моя опора и поддержка", - добавила телеведущая.