Мама загинула у Маріуполі, а доньки дякують росіянам за "порятунок": історії дітей із "Лужників"

15-річна Аня Науменко

22 лютого Аня зі сцени в "Лужниках" сказала: "Дякую дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру та сотні тисяч дітей врятував із Маріуполя". Поряд із нею на сцені стояла молодша сестра Кароліна. На фото видно, як вона затуляє вуха від гучних звуків.

10 місяців тому мама дівчаток - Ольга - загинула у Маріуполі. Очевидці стверджують, що її вбило осколками недалеко від 4-ї лікарні. Її поховали прямо на території цього медзакладу.

Ольга Науменко з мером Маріуполя і дітьми ще до вторгнення росіян (скриншот)

10-річний Костя Ващишин

Хлопчик на сцені був у чорній шапці та сірій куртці, стояв одразу біля військового Юрія Гагаріна, обіймав його.

У блокадному Маріуполі Костя разом зі своїми батьками ховався від обстрілів у тих же місцях, де й сім'я Науменка - спочатку у ДК Будівельників, а потім в адміністрації Лівобережного району.

Батьки вижили. Зараз вони перебувають у Маріуполі, якщо вірити їхнім соцмережам. Знайомі родини зазначають, що голова сім'ї після вторгнення одразу зняв усі збереження і кредити із карток ПриватБанку, бо вірив, що Росії "прийшла назавжди".

Костя з батьком. На рюкзаку у дитини прив'язаний російський прапор (скриншот)

6-річна Саша Ситник

Дівчинка у рожевій шапці та рожевій курточці, яка обіймала Гагаріна - донька 29-річної Наталії Ситник із Ялти (селище міського типу під Маріуполем).

У жовтні торік мама з донькою також з'явилася на шоу Малахова. Там Гагарін обіймав і тримав за руку Сашу, а потім посадив її до себе на коліна. Тоді жінка заявила, що 40 днів просиділа у підвалі лікарні у Маріуполі.

Наталія Ситник і її п'ятеро дітей поряд із Гагаріним (скриншот)

Сім'я Коваль

На сцену в "Лужниках" також вийшли двоє дітей маріупольчанки Наталії Коваль. Син був у синій куртці, а дочка у білій шапці, з-під якої виднілися коси.

Ця сім'я також приходила на шоу Малахова. Там Наталія розповіла, як вони з дітьми ховалися у підвалі свого приватного будинку від обстрілів.

Сім'я Коваль обіймає "дядю Юру" (скриншот)