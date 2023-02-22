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У Москві біля стадіону "Лужники", де виступав Путін, встановили ППО (відео)

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Москва, Середа 22 лютого 2023 15:55
У Москві біля стадіону "Лужники", де виступав Путін, встановили ППО (відео) Фото: у Москві помітили системи ППО біля стадіону "Лужники" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Біля стадіону "Лужники" у Москві помітили систему протиповітряної оборони. Там сьогодні проходить концерт-мітинг, де виступав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дождь".

За даними фахівців напроти "Лужників" встановили комплекс "Панцир-С1".

Варто зазначити, що на стадіоні "Лужники" у Москві сьогодні організували масштабний концерт-мітинг напередодні річниці вторгнення в Україну. Росіяни встановили декілька сцен та зони з історичними реконструкціями.

Крім того, на концерті виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що раніше установки "Панцир-С1" помітили у центрі Москви. Їх встановили на дахах адміністративних будівель.

Також ППО побачили біля резиденції Путіна в Ново-Огарьово під Москвою.

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Москва ПВО Володимир Путін
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