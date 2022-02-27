"Мама, забери меня отсюда": российские оккупанты сдались в плен под Николаевом

Российские оккупанты продолжают сдаваться в плен украинским военным и правоохранителям. Очередная группа представителей вражеской армии сложила оружие в Николаевской области, боясь быть уничтоженной воинами ВСУ.

Видео, на котором российские военные обращаются к своим родным в РФ, опубликовали на Facebook-странице СБУ.

На кадрах один из российских военных говорит: "Мама, забери меня отсюда! Мы тут мирных жителей убиваем!”.

Другой говорит, обращаясь к военным РФ: "Не идите сюда! Нас посылают убивать маленьких детей".

Еще один признается: "Был отправлен воевать по преступному приказу президента России".

Все захватчики из Волгограда, сдавшиеся в плен, раскаиваются в том, что пришли с войной на украинскую землю.

Однако почему это "осознание" пришло только тогда, когда оккупанты прошли почти пол Украины и оказались в Николаевской области - вопрос открытый.

"Но факт остается фактом - враг массово сдается украинским силовикам. Со всеми пленными активно работают и документируют их показания, чтобы каждый причастный был наказан. Вместе победим!" - говорится в публикации СБУ.