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Пленных срочников набрали более 300 человек, - Арестович

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Суббота 26 февраля 2022 21:30
Пленных срочников набрали более 300 человек, - Арестович Фото: В плену у Украины более 300 срочников (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В плен к украинским военным попадает все больше старших офицеров. На данный момент набрали уже более 300 парней-срочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента Украины Алексея Арестовича.

"Даже старшие офицеры попадают в плен, сегодня захвачен начальник штаба, командир танкового батальона. Несчастных парней-срочников мы набрали более 300 уже. В Министерстве обороны Украины создана горячая линия для российских мам, на которой они смогут узнать о судьбе своих сыновей", - сказал Арестович.

Ранее советник президента сообщил, что у российских оккупантов вынужденная пауза из-за сильных потерь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Киевской ГЭС исключает внезапный подрыв дамбы.

Всю оперативную информацию о ситуации в Киеве можно читать в нашей онлайн-трансляции.

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