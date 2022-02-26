Пленных срочников набрали более 300 человек, - Арестович
В плен к украинским военным попадает все больше старших офицеров. На данный момент набрали уже более 300 парней-срочников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента Украины Алексея Арестовича.
"Даже старшие офицеры попадают в плен, сегодня захвачен начальник штаба, командир танкового батальона. Несчастных парней-срочников мы набрали более 300 уже. В Министерстве обороны Украины создана горячая линия для российских мам, на которой они смогут узнать о судьбе своих сыновей", - сказал Арестович.
Ранее советник президента сообщил, что у российских оккупантов вынужденная пауза из-за сильных потерь.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Киевской ГЭС исключает внезапный подрыв дамбы.
Всю оперативную информацию о ситуации в Киеве можно читать в нашей онлайн-трансляции.