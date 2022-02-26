Пленных срочников набрали более 300 человек, - Арестович

Фото: В плену у Украины более 300 срочников (Getty Images)

В плен к украинским военным попадает все больше старших офицеров. На данный момент набрали уже более 300 парней-срочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента Украины Алексея Арестовича.