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"Мамо, забери мене звідси": російські окупанти здалися в полон під Миколаєвом

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Миколаївська область, Неділя 27 лютого 2022 21:22
"Мамо, забери мене звідси": російські окупанти здалися в полон під Миколаєвом Російські військові, які здалися у полон в Миколаївські області (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Російські окупанти продовжують здаватися у полон українським військовим та правоохоронцям. Чергова група представників ворожої армії склала зброю у Миколаївській області, боячись бути знищеними воїнами ЗСУ.

Відео, на якому російські військові звертаються до своїх рідних у РФ, опублікували на Facebook-сторінці СБУ.

На кадрах один з російських військових говорить: "Мама, забери мене звідси! Ми тут мирних мешканців убиваємо!”.

Інший каже, звертаючись до військових РФ: "Не ідіть сюди! Нас посилають убивати маленьких дітей".

Ще один зізнається: "Був відправлений воювати по злочинному наказу президента Росії".

Усі загарбники з Волгограда, які здалися у полон, каються в тому, що прийшли з війною на українську землю.

Однак чому це "усвідомлення" прийшло тільки тоді, коли окупанти пройшли майже пів України і опинилися у Миколаївській області - питання відкрите.

"Але факт залишається фактом - ворог масово здається українським силовикам. З усіма полоненими активно працюють і документують їхні свідчення, щоб кожен причетний був покараний. Разом переможемо!" - йдеться у публікації СБУ.

На сьогодні полонених російських строковиків воїни ЗСУ набрали понад 300 осіб.

Раніше митрополит Епіфаній закликав Кирила забрати з України тіла росіян, які стали жертвами ідей "руского міра", які пропагують в тому числі у церквах РПЦ.

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