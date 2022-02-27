"Мамо, забери мене звідси": російські окупанти здалися в полон під Миколаєвом

Російські окупанти продовжують здаватися у полон українським військовим та правоохоронцям. Чергова група представників ворожої армії склала зброю у Миколаївській області, боячись бути знищеними воїнами ЗСУ.

Відео, на якому російські військові звертаються до своїх рідних у РФ, опублікували на Facebook-сторінці СБУ.

На кадрах один з російських військових говорить: "Мама, забери мене звідси! Ми тут мирних мешканців убиваємо!”.

Інший каже, звертаючись до військових РФ: "Не ідіть сюди! Нас посилають убивати маленьких дітей".

Ще один зізнається: "Був відправлений воювати по злочинному наказу президента Росії".

Усі загарбники з Волгограда, які здалися у полон, каються в тому, що прийшли з війною на українську землю.

Однак чому це "усвідомлення" прийшло тільки тоді, коли окупанти пройшли майже пів України і опинилися у Миколаївській області - питання відкрите.

"Але факт залишається фактом - ворог масово здається українським силовикам. З усіма полоненими активно працюють і документують їхні свідчення, щоб кожен причетний був покараний. Разом переможемо!" - йдеться у публікації СБУ.