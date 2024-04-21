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Як підтримати дитину за допомогою фраз з мультфільмів

Неділя 21 квітня 2024 18:06
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Як підтримати дитину за допомогою фраз з мультфільмів Як підтримати дитину фразами з мультиків (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Підтримати дитину можна різними способами, і слова - це один з найдієвіших способів, адже саме через розмови, ми розуміємо одне одного та підтримуємо.

Про те, як саме завдяки фразам з мультиків можна підтримати дітей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "Як ти?" в Instagram.

Як підтримати дитину фразами з мультиків

Дитина часто потребує підтримки, і в цьому можуть допомогти слова, які стануть для неї чимось важливим та зможуть не лише дати відчуття опори та впевненості, а ще й змотивувати на подальші дії.

Якщо ви хочете підтримати свою дитину, але потрібні слова не знаходяться, можна почати з влучних фраз, які будуть зрозумілі малечі, асоціюються з певними позитивними образами та дають простір для власної інтерпретації.

Як підтримати дитину за допомогою фраз з мультфільмів

Як підтримати дитину фразами з мультиків (фото: Freepik)

До прикладу, це можуть бути слова героїв з мультфільмів:

  • "Відважним цуценятам все-все по зубах", - Щенячий Патруль
  • "Не знаєш, що робити, то треба просто плисти далі", - У пошуках Немо
  • "На світі мало неможливого", - Рая та останній дракон
  • "Секретного інгредієнта не існує. Щоб зробити щось незвичайне, потрібно просто повірити, що це незвичайне", - Панда Кунг Фу
  • "З даром чи без, я така ж особлива, як і вся наша родина" - Енканто
  • "Не важливо, з чого ти зроблений, ти можеш сяяти", - Роботи.
  • "Єдині твої рамки - Твоя душа", - Рататуй
  • "Справжній герой вимірюється не розміром своїх сил, а силою свого серця", - Геркулес
  • "Ти набагато сміливіший і розумніший, і набагато сильніший, ніж тобі може здаватися", - Вінні-Пух.

Раніше ми розповідали, як батькам налагодити зв'язок з дітьми.

Також читайте, як говорити про смерть з дітьми різного віку.

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