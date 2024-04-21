Як підтримати дитину за допомогою фраз з мультфільмів
Підтримати дитину можна різними способами, і слова - це один з найдієвіших способів, адже саме через розмови, ми розуміємо одне одного та підтримуємо.
Про те, як саме завдяки фразам з мультиків можна підтримати дітей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "Як ти?" в Instagram.
Як підтримати дитину фразами з мультиків
Дитина часто потребує підтримки, і в цьому можуть допомогти слова, які стануть для неї чимось важливим та зможуть не лише дати відчуття опори та впевненості, а ще й змотивувати на подальші дії.
Якщо ви хочете підтримати свою дитину, але потрібні слова не знаходяться, можна почати з влучних фраз, які будуть зрозумілі малечі, асоціюються з певними позитивними образами та дають простір для власної інтерпретації.
Як підтримати дитину фразами з мультиків (фото: Freepik)
До прикладу, це можуть бути слова героїв з мультфільмів:
- "Відважним цуценятам все-все по зубах", - Щенячий Патруль
- "Не знаєш, що робити, то треба просто плисти далі", - У пошуках Немо
- "На світі мало неможливого", - Рая та останній дракон
- "Секретного інгредієнта не існує. Щоб зробити щось незвичайне, потрібно просто повірити, що це незвичайне", - Панда Кунг Фу
- "З даром чи без, я така ж особлива, як і вся наша родина" - Енканто
- "Не важливо, з чого ти зроблений, ти можеш сяяти", - Роботи.
- "Єдині твої рамки - Твоя душа", - Рататуй
- "Справжній герой вимірюється не розміром своїх сил, а силою свого серця", - Геркулес
- "Ти набагато сміливіший і розумніший, і набагато сильніший, ніж тобі може здаватися", - Вінні-Пух.
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