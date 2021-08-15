Мама со слезами на глазах поговорила с сыном: в Карпатах нашли маленького мальчика

Мальчика нашли на горе Большая Космецтка, которая находится на границе с Закарпатьем.

Мать ребенка поговорила с ним по телефону. Женщина спросила, как он себя чувствует, он ответил, что хорошо.

Родители поговорили с сыном (видео: YouTube)

Как потерялся мальчик

Туристы из Коломыи отправились на Говерлу по зеленому маршруту. В группе были родственники: Алексей Стефанцев 2015 года рождения, его бабушка, дядя, тетя и их дети.

Он отстал от своих возле поселка городского типа Ворохта примерно в 15:30. Бабушка рассказала, что она с внуком немного отстала от своих, и мальчик часто бегал то к дяде с тетей, то к бабушке.

Когда в один момент ребенка не стало видно, то бабушка подумала, что он ушел вперед, но, когда родственники начали спускаться и сказали, что Алексея с ними нет, стало понятно, что он потерялся.

Парня искали спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Также к поискам был привлечен вертолет.

Родители шестилетнего мальчика (видео: YouTube)