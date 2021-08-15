Мама зі сльозами на очах поговорила з сином: в Карпатах знайшли маленького хлопчика

Хлопчика знайшли на горі Велика Космецтка, яка знаходиться на кордоні із Закарпаттям.

Мати дитини поговорила з ним телефоном. Жінка запитала, як він себе почуває, він відповів, що добре.

Батьки поговорили з сином (відео: YouTube)

Як загубився хлопчик

Туристи з Коломиї вирушили на Говерлу зеленим маршрутом. У групі були родичі: Олексій Стефанцов 2015 року народження, його бабуся, дядько, тітка і їхні діти.

Він відстав від своїх біля селища міського типу Ворохта приблизно о 15:30. Бабуся розповіла, що вона з онуком трохи відстала від своїх, і хлопчик часто бігав то до дядька з тіткою, то до бабусі.

Коли в один момент дитини не стало видно, то бабуся подумала, що він пішов вперед, але, коли родичі почали спускатися і сказали, що Олексія з ними немає, стало зрозуміло, що він загубився.

Хлопця шукали рятувальники, співробітники поліції і волонтери. Також до пошуків було залучено вертоліт.

Батьки шестирічного хлопчика (відео: YouTube)