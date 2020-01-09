Катастрофа самолета МАУ: выяснилась правда об "обстреле" лайнера

Крушение украинского самолета МАУ в Иране 8 января унесло жизни 176 человек, из которых 11 украинцев. Пока следственные группы Ирана и Украины пытаются разобраться, что стало причиной катастрофы, в сети ширятся слухи, что самолет обстреляли. Якобы погибшая стюардесса Екатерина Статник позвонила родным в момент крушения.

Но старшая сестра бортпроводницы Ольга опровергла эту информацию. Екатерина никому не звонила с Boeing 737, пишет ВВС News Украина.

"Такого не было. Она не звонила никому. Это все ерунда. Я лишь надеюсь, что все произошло быстро и она ничего не почувствовала", - рассказала Ольга.

Ольга говорит, что мама узнала о страшной трагедии с самолетом, на котором была ее дочь, из новостей, а у папы больное сердце.

"Это утро я не забуду никогда. Мы ее очень любили. Я так боялась ее потерять. Напишите об этом, пусть все знают. Она была такой доброй, она - просто ангел. Я не верю в то, что произошло", - сказала Ольга.

Погибшая в Иране стюардесса Екатерина Статник (фото: соцсети)

Ранее эксперт объяснил странные пробоины на остатках фюзеляжа самолета тем, что самолет упал в пустынной местности, и от земли в момент разрушения самолета могли отлетать камни.

Тем не менее, в сети появилось фото, на котором якобы обломки ракеты на месте крушения. Предполагается, что украинский самолет могли сбить ракетой системы ПВО "ТОР-М1" (разработана РФ и находится на вооружении многих стран, в том числе и Иране).

А последние выводы государственной комиссии, созданной в Украине для расследования крушения самолета, говорят, что на двигателях Boeing 737 не выявлены следы пожара.